Ascolti Tv venerdì 16 settembre 2022, Le Indagini di Lolita Lobosco 16.6%, Anche se è amore non si Vede 11.9%

Ascolti Tv venerdì 16 settembre 2022. La replica de Le Indagini di Lolita Lobosco vince nel prime time superando il film Anche se è amore non si vede, con Ficarra e Picone. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 16 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Le Indagini di Lolita Lobosco ha registrato 2.440.000 telespettatori con 16.6% Su Rai 2 Porto Azzurro – Un Carcere Sotto Sequestro 432.000 spettatori pari al 2.7% Per Rai 3 Le Conferenze Stampa per le Elezioni Politiche 2022 285.000 con 1.7% Su Canale 5 Anche se amore non si vede è visto da 1.763.000 persone con 11.9% Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.207.000 spettatori con 9.9% Per Italia 1 Attacco al Potere 3 1.249.000spettatori con 8.1% Su La 7 Propaganda Live 670.000 spettatori con 5.7% Su Tv8 I delitti del BarLume -A Bocce ferme 356.000 spettatori con 2.3%. Per NOVE Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun 450.000 spettatori con 2.8%

La fascia preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.462.000 con 22.4%. Reazione a Catena 3.458.000 con 25.6% Su Rai 2 Blue Bloods ha registrato 633.000 spettatori con 3.9% Per Rai 3 TGR 2.121.000-14.7%.Blob 813.000-5% . Via dei Matti N.0 719.000-4.1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.627.000 -16.4%. Caduta Libera 2.278.000- 17.5% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 716.000 spettatori con 4.3%. Per Italia 1 NCIS 32.000 spettatori con 3.7% Su La 7 Lingo 145.000 telespettatori con 1.1%. Su Tv8 Celebrity Chef 267.000 spettatori con 1.9% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 299.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv venerdì 16 settembre 2022, l’access prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 3.784.000 spettatori con 20.8% Su Rai 2 Tg2 Post 695.000 spettatori con 3.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.099.000- 6.2%. Un Posto al Sole 1.346.000-7.4% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.683.000 spettatori con 14.8% Su Rete 4 Stasera Italia 812.000 con 4.6%;875.000 con 4.8% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.461.000 spettatori con 8% Su Tv8 100% Italia 367.000 spettatori con 2% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! 427.000 spettatori con 2.4%.

Daytime mattutino

Su Rai 1 Storie Italiane 928.000-22.6%; 879.000-18.2%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.517.000-16.2% Su Rai 2 I Fatti Vostri 505.000- 9.1%; 799.000-8.8% Per Rai 3 Agorà 296.000 con 6.5%. Agorà Extra 267.000 con 6.6% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.035.000-23.2%;850.000-20.9%. Forum 1.414.000- 20.5% Su Rete 4 Rizzoli & Isles è visto da 100.000 persone con 2.4%. Per Italia 1 Sport Mediaset 767.000 persone con 6.7%. Su La 7 L’Aria che Tira 276.000 con 5.4%, 382.000 con 3.9%

Ascolti Tv venerdì 16 settembre 2022, day time pomeridiano

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.571.000-15.4%. Tutti a Scuola 1.109.000-13.2% Su Rai 2 Ore 14 480.000-4.4%. Coppa Davis 572.000- 6.1% Per Rai 3 Aspettando Geo 445.000 – 5.5%. Geo 789.000 con 9.2% Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.608.000 con 19.9%; 1.523.000 con 17.6% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 779.000 – 7.4% e TG4 – Diario del Giorno 494.000-6% Per Italia 1 I Griffin 500.000-5.5%. NCIS Los Angeles 369.000-4.4%; 352.000-4.3% Su La 7 Tagadà 330.000 con 3.7%. Tagadà#Focus 254.000 con 3.2%

Ascolti Tv venerdì 16 settembre 2022, seconda serata

Su Rai 1 Speciale TG1 ha registrato 881.000 telespettatori con 12.2% Su Rai 2 ReStart 250.000 spettatori con 3.2% Per Rai 3 Ossi di Seppia 215.000-1.6%; 199.000-1.8% Su Canale 5 Tg5 Notte 560.000 spettatori con 7.5% Su Rete 4 All Rise 256.000 spettatori con 8.3% Per Italia 1 Blood Diamond – Diamanti di Sangue 225.000 spettatori con 4.6%