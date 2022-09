Ascolti TV sabato 17 settembre 2022, Arena Suzuki 21.8%, Tu Si Que Vales 28.2%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 17 settembre 2022. Il primo appuntamento della nuova edizione di Tu Si Que Vales vince nel prime time. Supera Arena Suzuki, in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 17 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Arena ‘60 ‘70 ‘80 e…’90 ha registrato 3.093.000 spettatori con 21.81% Su Rai 2 TG2 Post 537.000 con 3.32%; 242.000 con 1.57% Per Rai 3 Indovina chi Viene a Cena è visto 607.000 persone con 3.8% Su Canale 5 Tú sí que vales 3.864.000 telespettatori con 28.24% Su Rete 4 Inside Man 629.000 spettatori con 4.42% Per Italia 1 Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è 481.000 spettatori con 3.16% Su La 7 In Onda Prima Serata ha registrato 714.000 persone con 4.4% Su Tv8 Il Socio è visto da 180.000 persone con 1.3% Per NOVE Erba – Storia di un Massacro 217.000 spettatori con 1.6%.

La fascia preserale

Blob al 4.8%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.356.000-22.4%. Reazione a Catena 3.646.000-28.05%- Su Rai 2 NCIS New Orleans 406.000 con 3.38%. NCIS Los Angeles 506.000 con 3.44%. Per Rai 3 TGR 1.546.000 con 13%. Blob 727.000 con 4.8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.707.000 -17.17%; Caduta Libera 2.286.000 -18.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 625.000 spettatori con 4.1%. Per Italia 1 N.C.I.S. 573.000 persone con 4%. Su La 7 Lingo 170.000 spettatori con 1.37%

Ascolti Tv sabato 10 settembre 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint al 17.4%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 3.811.000 telespettatori con 23.63% Su Rai 3 Sapiens 623.000 spettatori con 3.9% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.806.000 telespettatori con 17.4%. Su Rete 4 Controcorrente 722.000-4.56%,783.000- 4.85% Per Italia 1 N.C.I.S è visto da 918.000 persone con 5.73% Su La 7 In Onda ha registrato 948.000 spettatori con 5.9% Su Tv8 Quattro Ristoranti 467.000 telespettatori con 2.9%

Daytime mattutino

Linea Verde Start al 17.1%

Su Rai 1 Linea Verde Start 1.285.000 con 17.1%. Linea Verde Life – Il Meglio 2.061.000 con 17.9%. Su Rai 2 Play Digital 164.000 -2.9%. Felicità 292.000 -3.22% Per Rai 3 Agorà Weekend 318.000-6.07%. Mi Manda Rai3 240.000- 4.8% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.143.000 spettatori con 15.4% Su Rete 4 Gli Eroi del West 137.000 spettatori con 2.7% Per Italia 1 Una Mamma per Amica 204.000con 3.1%. Su La 7 Coffee Break Sabato 181.000-3.72%. Like – Tutto ciò che piace 185.000-1.4%.

Ascolti Tv sabato 17 settembre 2022, day time pomeridiano

Ginnastica Ritmica oltre il 7%

Su Rai 1 Italia Sì 1.169.000 con 13.84%; 1.434.000 con 15.5% Su Rai 2 Ginnastica Ritmica 610.000 con 7.1%. Per Rai 3 PresaDiretta 347.000-4.2%;347.000-5.52% Su Canale 5 Una vita 1.816.000-18.8% Verissimo 1.832.000- 21.81%; Verissimo Giri di Valzer 1.751.000-19.45%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 582.000 spettatori con 5%. Per Italia 1 I Simpson 586.000- 4.4%. Flash 268.000- 3.1%. Su La 7 Inter-Pomigliano Serie A Femminile 104.000 con 1%

Ascolti Tv sabato 17 settembre 2022, seconda serata

TG2 Dossier al 1.3%

Su Rai 1 Eurovision Song Contest-The Sound of Beauty Making Of 710.000- 9.83% Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 164.000 telespettatori con 1.3%. Per Rai 3 Un Giorno in Pretura 433.000 spettatori con 5.3% Su Canale 5 La buonanotte di Tù sì que vales 2.004.000 con 33.55% Su Rete 4 Blood Father 244.000 telespettatori con 4.6%. Per Italia 1 Un ponte per Terabithia 243.000 persone con 3.22%