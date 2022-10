Ascolti Tv domenica 16 ottobre 2022, Mina Settembre 25.5%, Scherzi a Parte 11.4%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 16 ottobre 2022. La fiction con protagonista Serena Rossi Mina Settembre, in onda su Rai 1, vince nel prime time. Supera ancora una volta Scherzi a Parte, con Enrico Papi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 16 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Mina Settembre 2 ha registrato 4.570.000 telespettatori con 25.5% Su Rai 2 NCIS Los Angeles 828.000-4.1%.Bull 596.000 con 3.1%. Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.423.000-12.2%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.422.000 -9.5% Su Canale 5 Scherzi a Parte 1.820.000 spettatori con 11.4%. Su Rete 4 Zona Bianca 695.000 spettatori con 4.9%. Per Italia 1 Jurassic World – Il Regno Distrutto 1.093.000 spettatori con 6.4% Su La 7 Non è l’Arena 721.000 spettatori con 5.1% Su Tv8 Way Down – Rapina Alla Banca di Spagna 319.000 spettatori con 1.8% Per NOVE Il Contadino cerca Moglie 384.000 spettatori con 2%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 16.2%

Su Rai 1 Reazione a Catena – Intesa Vincente 2.927.000 -22.1%. Reazione a Catena 4.225.000 -26.9%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 713.000 telespettatori con 5.9%. Per Rai 3 TGR 2.394.000 persone con 14.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.743.000-14%.Caduta Libera 2.463.000-16.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore 713.000 telespettatori con 3.9%. Per Italia 1 NCIS 707.000 spettatori con 4.1% Su La7 Uozzap ha registrato 238.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv domenica 2 ottobre 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint 13.5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.518.000 spettatori con 23%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.639.000 spettatori con 13.5%. Su Rete 4 Controcorrente 1.027.000-5.3%; 983.000-5% Per Italia 1 NCIS New Orleans 1.153.000 spettatori con 5.9% Su La 7 In Onda 938.000 telespettatori con 4.8%.

Ascolti Tv domenica 16 ottobre 2022, daytime mattutino

Melaverde al 18.3%

Su Rai 1 Angelus 1.844.000 con 22.4%. Linea Verde 2.622.000 con 22.8%

Su Rai 2 Radio 2 Happy Family 180.000-3.1%. Citofonare Rai2 413.000-4.6%.

Per Rai 3 Agorà Weekend 200.000- 3.7% . TGR Speciale Giornate Fai 243.000- 4.1%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 754.000-12.3%; 924.000-13.7%. Melaverde 1.705.000- 18.3%. . Su Rete 4 Casa Vianello ha registrato 156.000 spettatori con 2.7% Per Italia 1 Kung Fu 195.000-2.6% Sport Mediaset XXL 659.000-5.1% Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 131.000 spettatori con 2.2%



Day time pomeridiano

Amici al 21.6%

Per Rai 1 Domenica In 2.234.000-17.6%, 1.939.000-18.3%.Da Noi… A Ruota Libera 1.693.000-16% Su Rai 2 Vorrei Dirti Che 240.000-2.2%. Domenica Dribblin 160.000 con 1.7% Per Rai 3 Mezz’ora in Più 1.018.000-9%.Il Mondo che Verrà 699.000 -7%. Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio 606.000 -6.1%, 949.000 -8,3%.

Su Canale 5 Amici 2.508.000 -21.6% Verissimo 2.013.000 – 21% Verissimo Giri di Valzer 1.683.000-5.5% Su Rete 4 Diario della Domenica 211.000 telespettatori con 2% Per Italia 1 Il Signore degli Anelli– Il Ritorno del Re 380.000 spettatori persone con 3.5% Su La 7 Una Giornata Particolare 223.000 spettatori con 1.9%. Su TG8 Moto GP è visto da 1.009.000 persone con 7.8%

Ascolti Tv domenica 16 ottobre 2022, seconda serata

La Domenica Sportiva al 5.6%

Su Rai 1 Speciale Tg1 è visto da 805.000 persone con 10.5%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva è seguito da 610.000 persone con 5.6%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 476.000 persone con 6.7% Su Canale 5 Tg5 Notte ha registrato 499.000 persone con 9.8%. Su Rete 4 Emotivi Anonimi 130.000 spettatori con 3.9% Per Italia 1 Pressing 354.000 spettatori con 7.4%