Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, L’Eredità – Una Sera Insieme 13.4%, 070 – Speciale Renato Zero 11.7%

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022. L’Eredità – Una Sera Insieme vince nel prime time superando secondo e ultimo appuntamento di 070 – Speciale Renato Zero. In crescita Chi l’ha visto?. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 L’Eredità – Una Sera Insieme ha registrato 2.112.000 telespettatori con 13.4% Su Rai 2 Burraco Fatale è visto da 1.211.000 persone con 6.4% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.738.000 spettatori con 11% Su Canale 5 070 – Speciale Renato Zero ha registrato 1.536.000 persone con 11.7% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 712.000 spettatori con 5.2% Per Italia 1 Dolittle ha registrato 1.176.000 spettatori con 6.3% Su La 7 Atlantide 440.000 spettatori con 3.5% Su Tv8 X Factor 436.000 spettatori con 3%. Su Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in Metropolitana 387.000 spettatori con 2.2%

La fascia preserale

Caduta Libera al 21.1%

L’Eredità – La Sfida dei 7 3.119.000-21.7%. L’Eredità 4.304.000-24.8% Su Rai 2 Una Scatola al Giorno è visto da 365.000 persone con 1.8% Per Rai 3 TgR 2.553.000-4%- Blob 1.066.000 -5.4%. Via dei Matti n° 0 970.000 – 4.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.460.000-17.6%. Caduta Libera 3.593.000 -21.1% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 745.000 persone con 3.7%. Per Italia 1 N.C.I.S. è seguito da 830.000 spettatori con 4.4% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 204.000 telespettatori con 1.2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 387.000 con 2.1% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 366.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti sopra il 20%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.282.000 spettatori con 20.3%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 795.000 spettatori con 3.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.555.000-7.3%. Un Posto al Sole 1.817.000-8.6%

Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.379.000 spettatori con 16.1%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.021.000-4.8%; 775.000-3.7% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.209.000 spettatori con 5.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.574.000 telespettatori con 7.4% Su Tv8 100% Italia 456.000 spettatori con 2.2%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 636.000 spettatori con 3%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno sotto il 16%

Su Rai 1 Storie Italiane 658.000 -16,8%; 658.000 -15.6%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.509.000 -15.8% Su Rai 2 I Fatti Vostri 477.000-8.8%; 832.000-9% Per Rai 3 Agorà 293.000 -7%. Agorà Extra 277.000 –6.9% Elisir 286.000 con 5.8% Su Canale 5 Mattino Cinque News 890.000-21.6%; 829.000-21.1%. Forum 1.456.000 con 21%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 89.000 spettatori con 2.3%. Per Italia 1 Sport Mediaset 809.000 spettatori con 6.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 242.000- 2.8%; 453.000-4.5%

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, day time pomeridiano

Geo al 12.4%

Su Rai 1 Preferisco il Paradiso 1.448.000-14.4%. La vita in diretta 2.444.000 con 22.1% Su Rai 2 Ore 14 659.000 -5.9%. BellaMa’ 336.000 -4%.

Per Rai 3 Aspettando Geo 691.000 – 8.3%. Geo 1.385.000 con 12.4% Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.283.000 – 13.7%; 1.829.000 -16.8% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 691.000-6.3% . Tg4 – Diario del Giorno 298.000- 3.5% Per Italia 1 N.C.I.S. Los Angeles 328.000-3.8%; 353.000-4.3%.The Mentalist 395.000 -4%

Su La 7 Tagadà 328.000 con 3.6%. Tagadà#Focus 258.000 –3.1%

Ascolti Tv mercoledì 2 novembre 2022, seconda serata

Belve al 3.9%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 572.000 spettatori con 10.6% Su Rai 2 Belve 457.000 spettatori con 3.9% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 524.000 spettatori con 8.6%. Su Canale 5 Tg5 Notte 393.000 persone con 12.6% Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 100.000 spettatori con 3.8%. Per Italia 1 Alice attraverso lo Specchio 324.000 persone con 4.3%