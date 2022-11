Ascolti Tv domenica 6 novembre 2022, Mina Settembre 28.8%, Il Richiamo della Foresta 9.6%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 6 novembre 2022. L’ultimo appuntamento di Mina Settembre, fiction con Serena Rossi in onda su Rai 1,trionfa nel prime time. Bene Che tempo che fa. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 6 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Mina Settembre 2 ha registrato 4.241.000 telespettatori con 24.7% Su Rai 2 NCIS Los Angeles 808.000-4.1%. Bull 570.000-3%. Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.157.000- 10.9%. Che Tempo che Fa- Il Tavolo 1.295.000-8.5% Su Canale 5 Il Richiamo della Foresta 1.777.000 spettatori con 9.6% Su Rete 4 Zona Bianca 660.000 spettatori con 4.7%. Per Italia 1 Le Iene Presentano: Inside 1.009.000 persone con 5.5% Su La 7 Non è l’Arena 701.000 spettatori con 5% Su Tv8 Cani Sciolti 270.000 telespettatori con 1.5% Per NOVE Il Contadino cerca Moglie 332.000 spettatori con 1.8%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 19.3%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.975.000-20%.L’Eredità 4.121.000-24.1% Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 833.000 telespettatori con 5.8%. Per Rai 3 TGR 2.497.000 persone con 14%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.774.000- 19.1%. Caduta Libera 3 3.260.000 -19.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 742.000 telespettatori con 3.8%. Per Italia 1 NCIS 729.000 spettatori con 4% Su La7 Marple – E’ Troppo Facile ha registrato 183.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv domenica 6 novembre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti al 25%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.932.000 spettatori con 25%. Su Rai 3 presentazione di Che Tempo che Fa 1.424.000 spettatori con 7.3% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.653.000 spettatori con 13.4%. Su Rete 4 Controcorrente 911.000 -4.7%; 765.000 -3.9% Su La 7 In Onda 854.000 telespettatori con 4.3%.

Ascolti Tv domenica 6 novembre 2022, daytime mattutino

Melaverde al 19.5%

Su Rai 1 Angelus 1.735.000-24.7% Linea Verde 3.118.000-25.1%

Su Rai 2 Citofonare Rai2 481.000 spettatori con 4.9%

Per Rai 3 O Anche No 172.000 -2.9%. Protestantesimo Speciale 72.000 -1.1% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 900.000-13.5%; 1.085.000 -14.7%. Melaverde 1.937.000 – 19.1% Su Rete 4 Casa Vianello 145.000 persone con 2.5%. Per Italia 1 Kung Fu 208.000 -3% Sport Mediaset XXL 912.000 -6.6% Su La 7 Omnibus 96.000-3.9%; 189.000-3.3%



Day time pomeridiano

Amici al 21%

Per Rai 1 Domenica In 2.700.000-20.1%; 2.416.000-20.7%Da Noi… A Ruota Libera 1.918.000 -14.8% Su Rai 2 Vorrei dirti Che 243.000-2%. Dribbling 176.000-1.6%; 162.000-1.4% Per Rai 3 Mezz’ora in Più 1.108.000-8.8%.Il Mondo che Verrà 745.000-6.5%. Kilimangiaro 11.159.000-8.5%.

Su Canale 5 Amici 2.662.000-21% Verissimo 2.511.000 -21% Verissimo Giri di Valzer 2.567.000 -19.2% Su Rete 4 TG4 – Diario della Domenica è seguito da 201.000 persone con 1.7%. Per Italia 1 Batman – Il Ritorno 276.000 spettatori con 2.3% Su La 7 Atlantide 176.000-1.4%; 211.000-1.8%

Ascolti Tv domenica 6 novembre 2022, seconda serata

La Domenica Sportiva al 10.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 è visto da 409.000 persone con 6.4%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva è seguito da 873.000 persone con 10.1%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 546.000 persone con 7.8% Su Canale 5 TG5 Notte 564.000 spettatori con 4.8% Su Rete 4 Una Famiglia in Affitto è visto da 152.000 persone con 5%. Per Italia 1 Pressing 429.000 spettatori con 9.5%