Ascolti Tv domenica 27 novembre 2022, Spagna-Germania 34.7%, Dopo il matrimonio 10.4%

Ascolti Tv domenica 27 novembre 2022.L’incontro calcistico Spagna-Germania , in onda su Rai 1, vince nel prime time superando il film Dopo il matrimonio. Bene Che tempo che fa. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 27 novembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Spagna-Germania ha registrato 7.634.000 telespettatori con 34.7% Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 1.055.000 con 4.9%. Bull 887.000 con 5.5% Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.454.000 -11.3% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.793.000- 12.5% Su Canale 5 Dopo il matrimonio 1.941.000 spettatori con 10.4% Su Rete 4 Zona Bianca 635.000 spettatori con 4.5%. Per Italia 1 Le Iene presentano: Inside 1.614.000 con 8.4% Su La 7 Non è l’Arena 780.000 spettatori con 7% Su Tv8 Every Breath You Take 158.000 telespettatori con 0.9% Per NOVE Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso 407.000 spettatori con 2.2%

La fascia preserale

Caduta Libera al 20.2%

Su Rai 1 L’Eredità 3.755.000 con 19.5%. Su Rai 2 Le Indagini di Hailey Dean 633.000-4.1%; 837.000-4.4% Per Rai 3 TGR 3.360.000 persone con 17.9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.763.000 – 16.9%. Caduta Libera 3 3.613.000-20.2%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 686.000 telespettatori con 3.6%. Per Italia 1 CSI 566.000 spettatori con 2.9%

Ascolti Tv domenica 27 novembre 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint al 13.6%

Su Rai 3 presentazione di Che Tempo che Fa 1.769.000 spettatori con 8.3% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.997.000 spettatori con 13.6%. Su Rete 4 Controcorrente 716.000 con 3.3%; 836.000 con 3.8%. Su La 7 In Onda ha registrato 746.000 spettatori con 3.4%.

Ascolti Tv domenica 27 novembre 2022, daytime mattutino

Linea Verde al 22.5%

Su Rai 1 Angelus 2.218.000 con 20.8%. Linea Verde 3.045.000 con 22.5%

Su Rai 2 Citofonare Rai2 460.000 spettatori con 4.4%

Per Rai 3 Agorà Weekend 165.000-3%. Mi Manda Raitre 300.000 -4.7% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 798.000 con 10.7%; 1.070.000 con 12.4%. Melaverde 1.838.000 con 16%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali è visto da 305.000 persone con 3.9% Per Italia 1 Sport Mediaset 726.000 spettatori con 4.8% Su La 7 Omnibus Mica Pizza e Fichi 97.000 con 1.3%. Uozzap! 147.000 con 1.7%.



Day time pomeridiano

Amici al 22.8%

Per Rai 1 Belgio-Marocco 3.876.000 – 26.4%; Croazia-Canada 3.925.000-26.6% Bobo Tv 2.275.000-17.9% Su Rai 2 Vorrei dirti che 674.000 -4.7%. La bambola di pezza 440.000- 3.3% Per Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.276.000-8.8%. Il Mondo che Verrà 1.020.000 -7.8%. Kilimangiaro 878.000 -6.4%.

Su Canale 5 Amici 3.330.000 -22.8%. Verissimo 3.076.000 -23.3%; Verissimo Giri di Valzer 2.817.000-18.6% Su Rete 4 TG4 – Diario della Domenica è seguito da 327.000 persone con 2.4%. Per Italia 1 Lost in Space – Perduti nello spazio 374.000 spettatori con 2.7% Su La 7 Bell’Italia in Viaggio 229.000 con 1.5%. Atlantide 232.000 con 1.8%

Ascolti Tv domenica 27 novembre 2022, seconda serata

Bobo tv al 5.7%

Su Rai 1 Bobo Tv è visto da 894.000 persone con 5.7%. Su Rai 2 Bull è scelto da 794.000 spettatori pari al 7.2%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 646.000 persone con 9% Su Canale 5 TG5 Notte 624.000 spettatori con 6.5% Su Rete 4 The Doors è visto da da 110.000 persone con 3.3% Per Italia 1 Split 470.000 telespettatori con 8.5%