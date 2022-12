Ascolti TV mercoledì 14 dicembre 2022, Francia-Marocco 49.8%, Il Giardino Segreto 9.6%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 14 dicembre 2022. Con oltre 11 milioni di telespettatori trionfa in prima serata l’incontro calcistico Francia- Marocco. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 14 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Francia-Marocco ha registrato 11.803.000 spettatori con 49.8% Su Rai 2 Il Principe Dimenticato 925.000 spettatori con 4.77% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.116.000 spettatori con 12.7% Su Canale 5 Il Giardino Segreto ha registrato 1.648.000 persone con 9.6% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 761.000 spettatori con 5.1% Per Italia 1 Fallen ha registrato 726.000 spettatori con 3.6%. Su La 7 Atlantide 535.000 spettatori con 4.6% Su Tv8 Miss Christmas 574.000 spettatori con 3% Su Nove Ammore e malavita è visto da 239.000 persone con 1.5%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 20.5%

Su Rai 1 L’Eredità – Sfida al Campione ha registrato 3.197.000 spettatori con 22.36% Su Rai 2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 686.000 spettatori con 3% Per Rai 3 Blob 728.000 con 3.28%. Nuovi Eroi 733.000 con 3.1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.271.000 con 16.6%. Caduta Libera 3.457.000 con 20.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 755.000 persone con 3.4%. Per Italia 1 CSI è seguito da 682.000 spettatori con 3.4% Su La7 Lingo – Parole in Gioco 269.000 telespettatori con 1.6%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 378.000 persone con 2% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 280.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv mercoledì 14 dicembre 2022, l’access prime time

TG2 Post sotto il 3%

Su Rai 2 TG2 Post è visto 700.000 spettatori con 2.9% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.018.000-4.2%. Un Posto al Sole 1.700.000 -7%

Su Canale 5 Striscia la Notizia 2.804.000 spettatori con 11.6%. Su Rete 4 Stasera Italia 703.000-3%, 630.000-2.6% Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.044.000 spettatori con 4.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.029.000 telespettatori con 4.3% Su Tv8 100% Italia 364.000 spettatori con 1.5%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 283.000 spettatori con 1.3%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 18.2%

Su Rai 1 Storie Italiane 828.000 -17.5%; 973.000 -16.8%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.879.000-18,2% Su Rai 2 I Fatti Vostri 531.000 spettatori con 8.8% Per Rai 3 Agorà 347.000 -7%. Agorà Extra 265.000 – 5.66% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.060.000 con 21.6%, 901.000 con 19.24% . Forum 1.514.000 con 19.6%. Su Rete 4 Hazzard ha registrato 135.000 spettatori con 2.9%. Per Italia 1 Sport Mediaset 759.000 spettatori con 5.8%. Su La 7 L’Aria che Tira 248 .000-4.08%; 421.000-3.97%

Ascolti Tv mercoledì 14 dicembre 2022, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 16.6%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.759.000 -16.6%. La Vita in Diretta 2.317.000 con 20.4% Su Rai 2 Ore 14 690.000-5.95%. BellaMa’ 489.000 -5.15%

Per Rai 3 Aspettando Geo 842.000– 8.8%. Geo 1.574.000 con 12.5% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.814.000 -26.5%. Amici 1.959.000 -21.4%. Pomeriggio Cinque 1.988.000 – 17.3% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 561.000 con 4.8% e Tg4 – Diario del Giorno 338.000 con 3.6% Per Italia 1 I Simpson 576.000 con 5.2%. NCIS Los Angeles 371.000 con 3.84%

Su La 7 Tagadà 373.000 con 3.7%. Tagadà#Focus 304.000–3.2%

Ascolti Tv mercoledì 14 dicembre 2022, seconda serata

Bar Stella al 6.1%

Su Rai 1 Porta a Porta 1.035.000 spettatori con 8.81% Su Rai 2 Bar Stella 618.000 spettatori con 6.1%. Per Rai 3 TG3 Linea Notte 600.000 spettatori con 9.4%. Su Canale 5 TG5 Notte ha registrato 430.000 spettatori con 5.2%. Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 128.000 spettatori con 3.4%. Per Italia 1 Il Luogo delle Ombre è visto da 345.000 persone con 4.08%