Ascolti Tv giovedì 15 dicembre 2022, Se Mi Lasci Ti Sposo 15%, Last Christmas 15%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 15 dicembre 2022. Testa a testa Last Christmas e Se mi lasci ti sposo, in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 15 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Se mi lasci ti sposo è seguito da 2.567.000 spettatori con 15%. Su Rai 2 Che c’è di Nuovo ha registrato 485.000 spettatori pari al 3,1% Per Rai 3 Wolf Call – Minaccia in alto mare 831.000 spettatori con 4.6% Su Canale 5 Last Christmas 2.412.000 spettatori con 15% Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.064.000 persone con 8%. Per Italia 1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo ha registrato 977.000 spettatori con 5.3% Su La 7 Speciale Piazza Pulita – I Fuorilegge 989.000 con 5.3% Su Tv8 Quattro Ristoranti 505.000 spettatori con 3.1.% Per NOVE Botte di Natale 387 .000 spettatori con 2.3%.

La fascia preserale

Tempesta d’amore al 3.6%

Su Rai 1 L’Eredità – Sfida Mondiale ha registrato 3.661.000 spettatori con 23.3%. Su Rai 2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 758.000 persone con 3.9% Per Rai 3 Blob 998.000 con 5.2%. Nuovi Eroi 907.000 con 4.5% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.270.000 con 16.4%. Caduta Libera 3.286.000 con 19.8. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 701.000 persone con 3.6%. Per Italia 1 CSI 753.000 spettatori con 4.1% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 266.000 con 1.6% Su Tv8 Celebrity Chef 353.000 telespettatori con 2%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 399.000 spettatori con 2,2%.

Ascolti Tv 15 dicembre 2022, l’access prime time

Striscia la Notizia non oltre il 19%

Su Rai 1 Soliti Ignoti 3.935.000 spettatori con 19.1%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 864.000 con 4.2% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.465.000 -7.2%. Un Posto al Sole 1.589.000 -7.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.877.000 spettatori con 18.9% Su Rete 4 Stasera Italia 1.140.000 con 5.7%; 1.030.000 con 5%. Su La 7 Otto e Mezzo è visto da 1.539.000 persone con 7.5%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 425.000 con 2.1%.

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 5.4%

Su Rai 1 Storie Italiane 784.000- 18.1%, 984.000-18.6%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.825.000 -18.8%. Su Rai 2 I Fatti Vostri 509.000 con 9.1%. Coppa del Mondo di Sci 474.000 con 5.5% Per Rai 3 Agorà 342.000 -7.5%. Agorà Extra 255.000 – 5.8%. Elisir 301.000 con 5.5%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.012.000 – 22.2%, 971.000-22.4% Forum 1.446.000 con 20.1% Su Rete 4 Hazzard 138.000 spettatori con 3.2% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 692.000 spettatori con 5.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 315.000-5.7% ; 397.000-4%

Ascolti Tv 15 dicembre 2022, day time pomeridiano

Ore 14 quasi al 7%

Per Rai 1 Telethon 1.314.000- 12%. La Vita in Diretta 2.246.000-19.1% Su Rai 2 Ore 14 803.000-6.9%. Bella Ma’ 448.000-4.6% Per Rai 3 Aspettando… Geo 847.000 – 8.7%. Geo 1.495.000 con 12.8% Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.741.000 spettatori con 14.9% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 709.000 spettatori con 6% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 396.000 -4.1%. The Mentalist 426.000-3.9% Su La 7 Tagadà 425.000 -4.2% Tagadà Focus 296.000 – 3%

Ascolti Tv giovedì 15 dicembre 2022, seconda serata

Bar Stella quasi al 5%

Per Rai 1 Porta a Porta 683.000 telespettatori con 9.9% Su Rai 2 Bar Stella 293.000 spettatori con 4.8% Per Rai 3 100 Opere Tornano a Casa 291.000 spettatori con 2.5% Su Canale 5 Tg5 Notte 642.000 spettatori con 8.8% Su Rete 4 Il Laureto è visto da 225.000 persone con 6.4% Per Italia 1 La Mummia – Il Ritorno 287.000 spettatori con 3.8%