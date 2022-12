Ascolti Tv lunedì 26 dicembre 2022, La Bella e la Bestia 14.3%, GF Vip 19.1%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 26 dicembre 2022. Questa settimana vince nel prime time il GF Vip che supera La Bella e la Bestia, in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 26 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 La Bella e la Bestia ha registrato 2.382.000 spettatori con 14.3% Su Rai 2 Una Famiglia sotto l’Albero 1.369.000 spettatori con 7.6% Per Rai 3 Report è visto da 1.427.000 persone con 8.3% Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 è visto da 2.416.000 persone con 19.1% Su Rete 4 Il Ragazzo di Campagna 1.031.000 spettatori con 5.9% Per Italia 1 Trappola di Cristallo 977.000 telespettatori con 6% Su La 7 Tut – Il destino di un Faraone 451.000 persone con 3.2% Su Tv8 Se Scappi Ti Sposo 458.000 telespettatori con 2.7% Per NOVE Mr Felicità ha registrato 307.000 spettatori con l’1.8%

Ascolti Tv lunedì 26 dicembre 2022, la fascia preserale

L’Eredità al 22.6%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.793.000-18.8%. L’Eredità 3.769.000-22.6% Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 593.000 spettatori con 3.2% Per Rai 3 Blob 1.040.000 con 5.6%. Nuovi Eroi 1.051.000 con 5.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.937.000-13.3%. Caduta Libera 2.802.000-17% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 714.000 spettatori con 3.8%. Per Italia 1 CSI 817.000 persone con 4.6%. Su La 7 Lingo – Parole in Gioco ha registrato 228.000 spettatori con 1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha registrato 467.000 telespettatori con 2.7% Per NOVE Pallacanestro Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari 145.000 -0.9%.

Ascolti Tv lunedì 26 dicembre 2022, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7.7%

Su Rai 1 Soliti Ignoti-Il Ritorno 3.916.000 spettatori con 20.4%. Su Rai 2 Tg2 Post 940.000 spettatori con 4.9%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.567.000-8.3%. Un Posto al Sole 1.491.000 -7.7% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.502.000 spettatori con 18.2.% Su Rete 4 Controcorrente 782.000 con 4.2%, 796.000 con 4.1% Per Italia 1 NCIS 1.343.000 spettatori con 7% Su Tv8 100% Italia 546.000 spettatori con 2.9% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics 239.000 spettatori con 1.2%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno quasi al 16%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.320.000 -19.1%; 1.312.000 -17.5% E’ Sempre Mezzogiorno 1.670.000 -15.9% Su Rai 2 I Fatti Vostri 562.000 con 7.1%, 813.000 con 7.9% Per Rai 3 Giacobbe 159.000 spettatori con 3% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.090.000-18.1%, 1.161.000- 16.8% . Forum 1.123.000 – 17.32.7% Su Rete 4 Monk è visto da 113.000 persone con 2.1% Per Italia 1 Sport Mediaset 731.000 spettatori con 5.8%. Su La 7 L’Aria che Tira 309.000 con 5.6%; 407.000 con 4.1%

Ascolti Tv lunedì 26 dicembre 2022, day time pomeridiano

Geo al 10%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.831.000 con 16,5%. La vita in diretta 2.423.000 con 18.8% Su Rai 2 Dragonero – I Paladini 155.000-1.3%. Quel Natale che ci ha fatto Incontrare 349.000 -3.2% Per Rai 3 Aspettando… Geo 1.027.000 con 9,4%. Geo 1.286.000 con 10% Su Canale 5 The Blind Side ha registrato 1.680.000 spettatori con 14.8%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 536.000 spettatori con 4.6%. Per Italia 1 Un Semplice Desiderio 551.000 con 4.9% Polar Express 716.000 con 6.2%.

Su La 7 Anna and The King 300.000 persone con 2.7%

Seconda serata

Fame D’Amore sotto il 5%

Su Rai 1 La Famiglia Von Trapp – Una Vita in Musica 526.000 spettatori con 7.4% Su Rai 2 The Net 372.000- 2.7%, 240.000 -2.8% Per Rai 3 Fame d’Amore 573.000 spettatori con 4.8% Su Rete 4 Il Secondo Tragico Fantozzi è visto da 280.000 persone con 3.5% Per Italia 1 58 Minuti per Morire è visto da 296.000 persone con 4.9%