Ascolti Tv giovedì 29 dicembre 2022, Una Scomoda Eredità 22.6%, Pelé 11.5%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 29 dicembre 2022. Una Scomoda Eredità, in onda su Rai 1, vince nel prime time superando il film Pelè.. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 29 dicembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Purché Finisca Bene- Una Scomoda Eredità 3.866.000 spettatori con 22.6%. Su Rai 2 Frozen 2 – Il segreto di Arendelle 999.000 spettatori con 5.5% Per Rai 3 La vita straordinaria di David Copperfield 564.000 spettatori con 3.2%. Su Canale 5 Pelè 1.902.000 spettatori con 11.5% Su Rete 4 Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio 999.000spettatori con 5.5% Per Italia 1 Will Hunting – Genio Ribelle 1.109.000 spettatori con 6.3% Su La 7 Bad Company – Protocollo Praga 495.000 spettatori con 2.8% Su Tv8 Tutti per 1 – 1 per tutti 276.000 persone con 1.6%. Per NOVE Falegnami & Filosofi 295.000 spettatori con 1.6%.

La fascia preserale

Tempesta d’amore sotto il 4%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.080.000-21.3%. L’Eredità 3.934.000 -23.2% Su Rai 2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 688.000 persone con 3.5% Per Rai 3 Blob 1.072.000 con 5.6%. Nuovi Eroi 947.000 con 4.8% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.059.000 -14.5%. Caduta Libera 2.977.000-17.8% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 740.000 persone con 3.8%. Per Italia 1 CSI 669.000 spettatori con 3.7% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 242.000 con 1.5% Su Tv8 Quattro Ristoranti 449.000 spettatori con 2.6% Per NOVE Cash or Trash 356.000con 2%.

Ascolti Tv 29 dicembre 2022, l’access prime time

Striscia la Notizia al 18,1%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.261.000 telespettatori con 20.9%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 918.000 con 4.5% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.417.000-7%. Un Posto al Sole 1.577.000-7.7% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.681.000 spettatori con 18.1% Su Rete 4 Controcorrente 848.000-4.2%, 707.000-3.5% Su La 7 In Onda ha registrato 1.113.000 spettatori con 5.5% Su Tv8 4 Hotel è seguito da 527.000 spettatori con 2.6%

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 5.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.076.000-20.6%, 1.051.000-20.1%. TG1: Conferenza Stampa Giorgia Meloni 1.307.000-14.5% . Su Rai 2 Coppa del Mondo di Sci 450.000 spettatori con 6% Per Rai 3 Buongiorno Italia 341.000-12% TGR Buongiorno Regione 536.000- 14.1% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.137.000 -22.1%, 1.041.000-19.8% Forum 1.491.000 con 19.7% Su Rete 4 Hazzard 140.000 spettatori con 2.7% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 734.000 spettatori con 5.5%. Su La 7 L’Aria che Tira 208.000-3.6%, 267.000-2.6%

Ascolti Tv 29 dicembre 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 22.3%

Per Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.759.000 -16%. La Vita in Diretta 2.707.000- 22.3% Su Rai 2 La Giostra dell’Amore 356.000-3%. Bella Mà 303.000-3.1% Per Rai 3 Aspettando… Geo 801.000 – 8.3%. Geo 1.462.000 con 12% Su Canale 5 Un Altro Domani 1.187.000- 12.4%Tutto per una Canzone 1.068.000- 9.2%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 672.000 spettatori con 5.6% Per Italia 1 Un Ponte per Terabithia 493.000-4.3%. L’Uomo dei Sogni 378.000-3.6% Su La 7 Tagadà 288.000 -2.88% Tagadà Focus 187.000 – 2%

Ascolti Tv giovedì 29 dicembre 2022, seconda serata

Bar Stella al 5.2%

Per Rai 1 Il Mondo con gli Occhi di Overland 914.000 spettatori con 11.8% Su Rai 2 Bar Stella 571.000 spettatori con 5.2% Per Rai 3 L’Arte della Felicità 186.000 spettatori con 2.4% Su Canale 5 Tg5 Notte 654.000 spettatori con 8.3% Su Rete 4 Commando è visto da 376.000 persone con 5.4% Per Italia 1 I Re del Calcio 345.000 spettatori con 4.6%