Ascolti Tv domenica 8 gennaio 2023, Lolita Lobosco 33.5%, Captain Marvel 7.7%

Ascolti Tv domenica 8 gennaio 2023. Le Indagini di Lolita Lobosco 2 , in onda su Rai 1, vince nel prime time con oltre 6 milioni di spettatori superando Captain Marvel . Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 8 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha registrato 6.070.000 telespettatori con 33.5% Su Rai 2 NCIS Los Angeles è visto da 905.000 persone con 4.5% Per Rai 3 Stanlio & Ollio 624.000 spettatori con 3.2% Su Canale 5 Captain Marvel 1.383.000 spettatori con 7.7% Su Rete 4 Zona Bianca è seguito da 618.000 spettatori con 4.1% Per Italia 1 Tre Uomini e una Gamba 1.050.000 persone con 5.7% Su La 7 TGLA7 Edizione Straordinaria 653.000 spettatori con3.4% Su Tv8 Snitch – L’Infiltrato è seguito da 333.000 persone con 1.9% Per NOVE Little Big Italy 352.000 spettatori con 2%

La fascia preserale

Caduta Libera quasi al 19.5%

Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 3.008.000-19.2%. L’Eredità 4.204.000-23.6% Su Rai 2 Novantesimo Minuto 692.000- 4.6%. Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 574.000-3.3%. Per Rai 3 TGR 2.590.000 con 14%. Blob 1.021.000 con 5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.704.000-17.3%. Caduta Libera 3.433.000 -19.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore 666.000 telespettatori con 3.3%. Per Italia 1 C.S.I. CSI ha registrato 767.000 spettatori con 3.9% Su La7 La Ragazza con la Pistola 259.000 persone con 1.6%

Ascolti Tv domenica 8 gennaio 2023, l’access prime time

Soliti Ignoti al 25.2%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è visto da 5.111.000 spettatori con 25.2%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa – Ricorda Gianluca Vialli 1.385.000 persone con 6.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.969.000 spettatori con 14.5%. Su Rete 4 787 .000 con 3.9%; 783.000 con 3.8% Su Italia1 NCIS 1.232.000 persone con 6.1% Su La 7 In Onda ha registrato 1.043.000 telespettatori con 5.1%

Ascolti Tv domenica 8 gennaio 2023, daytime mattutino

Angelus al 22.6%

Su Rai 1 Angelus 2.349.000-2.6%. Linea Verde 3.101.000 -22.8%

Su Rai 2 TG Sport 368.000- 4.5%. Citofonare Rai2 520.000-4.7% Per Rai 3 TG Sport 368.000-4.5%. Citofonare Rai2 520.000-4.7% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 947.000-11.7%, 1.304.000-14.6% Melaverde 1.978.000- 17.3% Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali è visto da 229.000 persone con 2.7% Per Italia 1 Sport Mediaset XXL 858.000 spettatori con 5.6% Su La 7 La7 Doc Meraviglie Senza Tempo 108.000 spettatori con 1%



Day time pomeridiano

Da Noi a Ruota libera al 15.3%

Per Rai 1 Domenica In 2.489.000- 18.8%, 2.362.000-17.7%. Da Noi… A Ruota Libera 2.127.000 -15.3% Su Rai 2 Vorrei Dirti Che 377.000 con 2.7% Domenica Dribbling 436.000-3.2% Per Rai 3 Mezz’ora in Più 1.102.000- 7.8% Il Mondo che Verrà 920.000- 7%.Kilimangiaro 1.476.000-10.2%. Su Canale 5 Verissimo 2.525.000 con 19%, 2.411.000 con 17% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 314.000- 2.2%. TG4 – Diario del Giorno 323.000- 2.4% Per Italia 1 Waterworld 559.000 telespettatori con 4.1% Su La 7 La Patata Bollente 267.000-1.9%. Un Povero Ricco 437.000-3.3%

Ascolti Tv domenica 8 gennaio 2023, seconda serata

Speciale Tg1 supera l’11%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 782.000 spettatori con 11.3%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva 716.000 telespettatori con 8.1% Per Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 388.000 spettatori con 2.5% Su Canale 5 Tg5 Notte 509.000 spettatori con 5.7% Su Rete 4 Il Vizietto 114.000 persone con 3.1% Per Italia 1 Pressing 376.000 telespettatori 7.8%