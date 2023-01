Ascolti Tv giovedì 12 gennaio 2023, Che Dio Ci Aiuti 28.2%, Roma-Genoa 14.1%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 12 gennaio 2023. Che Dio Ci Aiuti, in onda su Rai 1, vince nel prime time superando la partita Roma-Genoa. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 12 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Che Dio Ci Aiuti 5.280.000 spettatori con 28.2%. Su Rai 2 Che c’è di Nuovo 420.000 spettatori con 2.5% Per Rai 3 Splendida Cornice 902.000 spettatori con 4.5% Su Canale 5 Roma-Genoa 2.949.000 spettatori con 14.1% Su Rete 4 Dritto e Rovescio 917.000 persone con 6.1% Per Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale 1.310.000 spettatori con 7.6% Su La 7 Piazza Pulita 692.000 telespettatori con 4.7% Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 516.000 spettatori con 2.9% Per NOVE Presa Mortale 443 .000 spettatori con 2.2%.

La fascia preserale

Tempesta d’amore al 4.1%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.162.000-21.6%.L’Eredità 4.370.000-24.4% Su Rai 2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 695.00 persone con 3.4% Per Rai 3 Blob 946.000 con 4.7%. Caro Marziano 1.141.000 con 5.5% Su Canale 5 Avanti il Primo 3.004.000-20.6%. Avanti un Altro 3.819.000-21.6% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 827.000 persone con 4.1%. Per Italia 1 Fiorentina-Sampdoria 1.213.000 spettatori con 7.8%. Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 319.000 con 1.8% Su Tv8 Quattro Ristoranti 315.000 spettatori con 1.7% Per NOVE Cash or Trash 604.000 con 3.1%.

Ascolti Tv 12 gennaio 2023, l’access prime time

Striscia la Notizia al 17.7%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 5.329.000 telespettatori con 24.4%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 824.000 con 3.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.422.000-6.7%. Un Posto al Sole 1.592.000-7.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.747.000 spettatori con 17.7% Su Rete 4 Stasera Italia 983.000-4.6%; 971.000-4.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.499.000 spettatori con 6.9% Su Tv8 100% Italia è seguito da 685.000 spettatori con 3.2%

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 6.7%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.060.000- 22.5%; 1.000.000-18.4%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.721.000 con 17.3% Su Rai 2 I Fatti Vostri 773.000 spettatori con 8.4% Per Rai 3 Agorà Speciale 326.000 con 6.7%. Agorà Extra 214.000 – 4.5%.Elisir 408.000-7.4% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.104.000-2.7%,950.000-20.2%. Forum 1.500.000 con 20.1% Su Rete 4 Hazzard 103.000 spettatori con 2.2% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 865.000 spettatori con 6.7%. Su La 7 L’Aria che Tira 274.000-4.9%; 389.000- 3.8%



Ascolti Tv 12 gennaio 2023, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 21.1%

Per Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.712.000 -16.7%. La Vita in Diretta 2.462.000- 21.1% Su Rai 2 Ore 14 694.000 con 5.9%. Bella Ma’ 395.000 con 4.4% Per Rai 3 Aspettando… Geo 794.000-8.7%. Geo 1.493.000 con 12.3% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.758.000- 26.3%. Amici 1.740.000-19.8%. Pomeriggio Cinque 1.895.000 con 15.9% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 681.000 spettatori con 5.8% Per Italia 1 I Simpson 580.000 con 4.6%, 701.000 con 5.7% Su La 7 Tagadà 3o3.000 spettatori con 3.1%

Ascolti Tv giovedì 12 gennaio 2023, seconda serata

Mixer al 3.1%

Per Rai 1 Porta a Porta 952.000 spettatori con 14.3% Su Rai 2 Bar Stella Distillato 231.000 spettatori con 4.1%. Per Rai 3 Mixer Vent’anni di televisione 400.000 persone con 3.1% Su Canale 5 Coppa Italia Live 911.000 spettatori con 6.3% Su Rete 4 Enfantasme è visto da 138.000 persone con 4.2% Per Italia 1 Divergent 350.000 spettatori con 8.2%