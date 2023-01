Ascolti TV sabato 14 gennaio 2023, Tali e Quali 20.5%, C’è Posta per Te 30.4%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 14 gennaio 2023.C’è Poste per te , in onda su Canale 5, vince nel prime time superando ancora Tali e Quali. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 14 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Tali e Quali ha registrato 3.508.000 spettatori con 20.5% Su Rai 2 Blue Bloods ha interessato 794.000 spettatori (4.1% Per Rai 3 Città Segrete 996.000 telespettatori con 5.8%. Su Canale 5 C’è Poste per te 4.895.000 spettatori con 30.4% Su Rete 4 Ore 15:17 – Attacco al treno 618.000 telespettatori con 3.3%

Per Italia 1 Cattivissimo Me 3 957.000 spettatori con 4.9% Su La 7 Sotto il segno del pericolo 465.000 spettatori con 2.6% Su Tv8 4 Hotel 294.000 telespettatori con 1.8% Per NOVE Costa Concordia – Trappola in mare 246.000 spettatori con 1.3%

La fascia preserale

Blob al 4.4%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.941.000 con 20.6%. L’Eredità 4.153.000 con 25.4% Su Rai 2 NCIS New Orleans 402.000 con 2.5%. N.C.I.S. Los Angeles 535.000 con 3% Per Rai 3 Tg Regione 2.141.000 con 12.7%. Blob 814.000 con 4.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.725.000 con 19.4%. Avanti un Altro! 3.282.000 con 20.3% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 738.000 spettatori con 4%. Per Italia 1 Studio Aperto Mag 629.000 spettatori con 3.6%

Ascolti Tv sabato 14 gennaio 2023, l’access prime time

Le Parole al 7.3%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.483.000 spettatori con 22.8%. Su Rai 2 TG2 Post 648.000 spettatori con 3.3%. Su Rai 3 Le Parole 1.431.000 spettatori con 7.3% Su Canale 5 Striscia La Notizia 3.910.000 persone con 19.9% Su Rete 4 Controcorrente 758.000 con 4%; 646.000 con 3.3% Su La 7 In Onda è visto da 802.000 persone con 4.1%

Daytime mattutino

Linea Verde Life al 18.4%

Su Rai 1Linea Verde Start 1.525.000 con 18.5%. Linea Verde Life 2.249.000 con 18.4% Su Rai 2 Sci Alpino 455.000 con 7.8%. Check Up 317.000 con 3% Per Rai 3 Agorà Weekend 263.000 con 4.9%. Mi Manda Raitre 242.000 con 4.6% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.195.000 spettatori con 15.1% Su Rete 4 Un Ciclone in Famiglia 2 ha registrato 97.000 spettatori con 1.9% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 982.000 spettatori con 6.8%. Su La 7 Omnibus 147.000 con 3.2%. Coffee Break Sabato 165.000 con 3.3%

Ascolti Tv sabato 14 gennaio 2023, day time pomeridiano

Tv Talk al 7.3%

Su Rai 1 Linea Bianca 1.791.000-13.4%. Italia Sì 1.583.000-14.1%; 2.049.000- 15.9% Su Rai 2 Top- Tutto Quanto fa Tendenza 332.000- 2.8%. Ti Sembra Normale? 245.000 -2.3%

Per Rai 3 TV Talk 1.021.000 -7.3%. Frontiere 650.000 con 6.3% Su Canale 5 Verissimo 2.218.000 con 21.1%, 2.273.000 con 18.2% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 770.000- 5.9%. Tg4 – Diario del Giorno 474.000 -4.4% Per Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 437.000 spettatori con 3.5% Su La 7 Fiorentina-Roma serie A Femminile 92.000 spettatori con 0.8%

Ascolti Tv sabato 14 gennaio 2023, seconda serata

John Q al 2.7%

Su Rai 1 Biagio ha registrato 612.000 spettatori con 9.4% Su Rai 2 Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 229.000 con 2.3% Per Rai 3 TG3 Mondo è visto da 452.000 persone con 4.3% Su Canale 5 Tg5 Speciale ha registrato 1.166.000 spettatori con 20.2% Su Rete 4 John Q è visto da 249.000 persone con 2.7% Per Italia 1 Gremlins 2 – La nuova stirpe è visto da 258.000 persone con 2.1%