Ascolti Tv giovedì 19 gennaio 2023, Che Dio ci Aiuti 24%, Juventus-Monza 20.4%

Ascolti Tv giovedì 19 gennaio 2023. Che Dio Ci Aiuti, in onda su Rai 1, vince nel prime time superando la partita Juventus-Monza Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 19 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Che Dio Ci Aiuti 4.586.000 spettatori con 24%. Su Rai 2 The Equalizer 2 – Senza Perdono 1.035.000 spettatori con 5.3% Per Rai 3 Splendida Cornice 698.000 spettatori con 3.4% Su Canale 5 Juventus-Monza 4.375.000 spettatori con 20.4% Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.142.000 persone con 7.4% Per Italia 1 Harry Potter e la camera dei segreti . 1144.000 spettatori con 7% Su La 7 Piazza Pulita 804.000 telespettatori con 5.2% Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 450.000 spettatori con 2.4% Per NOVE Milano-Palermo: il ritorno ha raccolto 232.000 spettatori con 1.1%

La fascia preserale

Tempesta d’amore non supera il 4%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.511.000 -22.4%.L’Eredità 4.593.000-25.3% Su Rai 2 Hawaii Five O 455.000 -2.6%. FBI 829.000-4.1% Per Rai 3 Blob 1.122.000 con 5.4%. Caro Marziano 1.262.000 con 5.9% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.537.000-16.7%. Avanti un Altro 3.388.000-19% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 801.000 persone con 3.8%. Per Italia 1 Lazio- Bologna 1.344.000 spettatori con 8.4%. Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 235.000 con 1.5% Su Tv8 Celebrity Chef 389.000 spettatori con 2% Per NOVE Cash or Trash 535.000 con 2.7%.

Ascolti Tv 19 gennaio 2023, l’access prime time

Striscia la Notizia al 19%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.887.000 telespettatori con 20.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.018.000 con 4.5% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.421.000 -6.6%. Un Posto al Sole 1.747.000 -7.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.087.000 spettatori con 19% Su Rete 4 Stasera Italia 1.025.000-4.8.%; 1.012.000 -4.5% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 537.000 spettatori con 2.2% Su Tv8 100% Italia è seguito da 586.000 spettatori con 2.6%

Daytime mattutino

Sport Mediaset sotto il 5%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.162.000- 21.8%; 1.643.000-23.8% TG1: Addio alla Divina Lollo 2.490.000 ,-21.1% Su Rai 2 I Fatti Vostri 571.000-8?2%, 571.000 8.3% Per Rai 3 Agorà Speciale 297.000 con 5.6%. Agorà Extra 235.000 – 4.5%.Elisir 375.000-10% % Su Canale 5 Mattino Cinque News -1.174.000-22.3 , 1.139.000-21.5%. Forum 1.500.000 con 20.1% Su Rete 4 Hazzard 134.000 spettatori con 2.4% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 819.000 spettatori con 4.7%. Su La 7 L’Aria che Tira 278.000-4.9l2%; 356.000- 3.1%



Ascolti Tv 19 gennaio 2023, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 21.8%

Per Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.898.000 -16.4%. La Vita in Diretta 2.792.000- 21.8% Su Rai 2 Ore 14 753.000 con 6%. Bella Ma’ 558.000 con 5.3% Per Rai 3 Aspettando… Geo 759.000-7.3%. Geo 1.613.000 con 12.5% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.714.000– 23.7% Amici 1.781.000-17.1%. Pomeriggio Cinque 1.880.000 con 14.7% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 681.000 spettatori con 5.4% Per Italia 1 I Simpson 595.000 con 4.4% , 655.000 con 5.1% Su La 7 Tagadà 436.000 spettatori con 4%

Ascolti Tv giovedì 19 gennaio 2023, seconda serata

Mixer al 3.1%

Per Rai 1 Porta a Porta 993.000 spettatori con 14.7% Su Rai 2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 311.000 spettatori con 3.5% Per Rai 3 Mixer Vent’anni di televisione 399.000 persone con 3% Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.100.000 spettatori con 7.6% Su Rete 4 Giulietta degli Spiriti è visto da 183.000 persone con 5.2% Per Italia 1 Insurgent 306.000 spettatori con 7.6%