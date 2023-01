Ascolti Tv martedì 24 gennaio 2023, Black Out Vite Sospese 20.7%, Storia di una ladra di libri 8%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 24 gennaio 2023. Black Out – Vite Sospese trionfa nel prime time superando il film Storia Di Una Ladra di Libri che deve accontentarsi di poco più di 1 milione di telespettatori. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 24 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Black Out – Vite Sospese ha registrato 3.962.000 spettatori con 21.7% Su Rai 2 Boomerissima è visto da 1.143.000 persone con 6.9% Per Rai 3 #Cartabianca 893.000 telespettatori con 5.3% Su Canale 5 Storia Di Una Ladra di Libri 1.291.000 spettatori con 8% Su Rete 4 Fuori dal Coro 928.000 spettatori con 6.4% Per Italia 1 Le Iene Show ha registrato 1.246.000 spettatori con 9.2% Su La 7 diMartedì 1.065.000 con 6.2%. diMartedì Più 350.000 con 5.4%. Su Tv8 Sei Regali per Natale 365.000 spettatori con 1.9%

La fascia preserale

L’Eredità al 26.4%

Su Rai 1L’Eredità – La Sfida dei 7 3.601.000 con 23.3%. L’Eredità 4.853.000 con 26.4% Su Rai 2 Hawai Five O 585.000 con 3.4% The Rookie 678.000 con 3.4% Per Rai 3 Blob 1.047.000 con 5.1%. Caro Marziano 1.046.000 con 4.9%

Su Canale 5 Avanti il Primo 2.632.000-17.6%. Avanti un Altro 3.670.000-20.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 814.000 persone con 3.9%. Per Italia 1 CSI è seguito da 684.000 telespettatori con 3.5% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 272.000 spettatori con 1.5% Su Tv8 Celebrity Chef 272.000 persone con 1.5%

Ascolti Tv martedì 24 gennaio 2023, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7.6%

Su Rai1 Soliti Ignoti 5.128.000 telespettatori con 23.5%. Su Rai 2 TG2 Post 830.000 telespettatori con 3.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.398.000 con 6.5% Un Posto al Sole 1.662.000 con 7.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.649.000 spettatori con 16.7%. Su Rete 4 Stasera Italia 967.000 con 4.5%, 896.000 con 4.1% Per Italia 1 NCIS 1.348.000 spettatori con 6.2% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.643.000 telespettatori con 7.5% Su Tv8 100% Italia 517.000 persone con 2.46% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! ha registrato 533.000 spettatori con 2.4%.

Daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 17.9%

Su Rai 1 Storie Italiane 909.000-19.3%; 1.081.000 – 20.1% E’ Sempre Mezzogiorno 1.814.000 – 17.9% Su Rai 2 I Fatti Vostri 758.000 spettatori con 9.3%. Per Rai 3 Agorà 302.000 -6%. Agorà Extra 278.000 con 5.9% Elisir 323.000 -5.8%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.260.000-25%, 921.000-19.5% Forum 1.463.000 – 19.3% Su Rete 4 Hazzard ha registrato 90.000 spettatori con 1.9%. Per Italia 1 Sport Mediaset 589.000 spettatori con 4.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 247 .000 con 4.4%, 391.000 con 3.7%



Ascolti Tv martedì 24 gennaio 2023, day time pomeridiano

Bella Mà al 6.4%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.887.000 -17.2%. La Vita in Diretta 2.756.000 con 23% Su Rai 2 Ore 14 589.000 -5%. Bella Ma’ 618.000 -6.4% Per Rai 3 Aspettando… Geo 720.000- 7.5%. Geo 1.333.000- 10.9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.736.000 -25.2%. Amici 1.841.000-19.4%. Pomeriggio Cinque 1.729.000 -14.3% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 712.000 – 5.9%. TG4 Diario del Giorno 303.000- 3.2%. Per Italia 1 I Simpson 547.000-4.1%, 626.000-5% Su La 7 Tagadà 320.000 con 3.1% Tagadà Focus 258.000 con 2.7%

Ascolti Tv martedì 24 gennaio 2023, seconda serata

Cattelan al 6.8%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 672.000 telespettatori con 9.1% Su Rai 2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 463.000 spettatori con 6.8% Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 403.000 persone con 6.2% Su Canale 5 TG5 Notte 272.000 spettatori con 4.3%. Su Rete 4 La Chiave di Sara 216.000 spettatori con 6.4% Per Italia 1 Chucky 191.000 telespettatori con 5.9%