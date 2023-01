Ascolti Tv lunedì 30 gennaio 2023, Blackout 19.2%, GF Vip 20.6%

Condividi su

Ascolti Tv lunedì 30 gennaio 2023. Black Out – Vite Sospese con oltre 3 milioni e 700 mila spettatori vince nel prime time superando GF Vip, in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 30 gennaio 2023, il prime time

Su Rai 1 Black Out – Vite Sospese ha registrato 3.730.000 spettatori con 19.2% Su Rai 2 Boss in Incognito 1.411.000 spettatori con 7.7% Per Rai 3 Report è visto da 2.148.000 persone con 10.3% Su Canale 5 Grande Fratello Vip 7 è visto da 2.698.000 persone con 20.6% Su Rete 4 Quarta Repubblica 659.000 spettatori con 4.3% Per Italia 1 Fast & Furious 8 1.403.000 telespettatori con 7.5% Su La 7 Eden è visto da 347.000 persone con 2%. Su Tv8 Flight 225.000 telespettatori con 1.2% Per NOVEEx Amici Come Prima ha registrato 311 .000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv lunedì 30 gennaio 2023, la fascia preserale

L’Eredità al 27.3%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.640.000 con 3.7%. L’Eredità 4.898.000 con 27.3% Su Rai 2 Hawaii Five O 497.000 con 3%. The Rookie 607.000 con 3% Per Rai 3 Blob 1.080.000 con 5.3%. Caro Marziano 1.188.000 con 5.6% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.497.000 con 17.3%. Avanti un Altro 3.654.000 con 21% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 828.000 spettatori con 4%. Per Italia 1 CSI 763.000 persone con 3.9%. Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 253.000 spettatori con 1.5% Su Tv8 Celebrity Chef 322.000 spettatori con 1.7% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 583.000 spettatori con 3.1%.

Ascolti Tv lunedì 30 gennaio 2023, l’access prime time

Un Posto al Sole al 7.5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti-Il Ritorno 4.862.000 spettatori con 21.9%. Su Rai 2 Tg2 Post 728.000 spettatori con 3.3%. Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.486.000 con 6.8%. Un Posto al Sole 1.677.000 con 7.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.137.000 spettatori con 18.7% Su Rete 4 Stasera Italia961.000 con 4.4%, 778.000 con 3.5%

Per Italia 1 NCIS 1.605.000 spettatori con 7.1% Su La7 Otto e Mezzo 1.443.000 spettatori con 6.5%. Su Tv8 100% Italia 581.000 telespettatori con 2.6%

Daytime mattutino

Forum quasi al 21.1%

Su Rai 1 Storie Italiane 762.000 -16.8%; 918.000 -17.1% E’ Sempre Mezzogiorno 1.877.000 -18.3% Su Rai 2 I Fatti Vostri 583.000 con 9.8%, 932.000 con 9.6% Per Rai 3 Agorà 307.000 -6.5%. Agorà Extra 103.000– 2.1%. Quante Storie 745.000- 6.2% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.104.000 con 23.1%, 1.014.000 con 22.3% . Forum 1.589.000 – 21.1% Su Rete 4 Monk è visto da 98.000 persone con 1.8% Per Italia 1 Sport Mediaset 685.000 spettatori con 5.2%. Su La 7 L’Aria che Tira 291.000 con 5.2%, 403.000 con 3.9%

Ascolti Tv lunedì 30 gennaio 2023, day time pomeridiano

Geo al 13%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.833.000 con 16.5%. La vita in diretta 2.567.000 con 21.6% Su Rai 2 Ore 14 712.000 con 5.9%. Bella Ma’ 534.000 con 5.5% Per Rai 3 Aspettando… Geo 719.000 con 7.5%. Geo 1.591.000 con 13% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.970.000-26.9% Amici 2.151.000 -22.3%. Pomeriggio Cinque 1.804.000 con 15% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 732.000 spettatori con 6%. Per Italia 1 I Simpson 464.000 con 3.6%; 551.000 con 4.4%, 456.000 con 3.8%

Su La 7 Tagadà 335.000 con 3.2%. Tagadà #Focus 267.000 – 2.8%

Seconda serata

Illuminate al 6.1%

Su Rai 1 Cronache Criminali ha registrato 907.000 telespettatori con 9.3% Su Rai 2 Restart 252.000 persone con 3.1% Per Rai 3 Illuminate -Wanda Ferragamo 795.000 spettatori con 6.1%. Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 412.000 telespettatori con 15.6% Su Rete 4 Motive è visto da 110.000 spettatori con 2.5% Per Italia 1World’s Wildest Weather 302.000 spettatori con 5.2%