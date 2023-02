Ascolti Tv giovedì 2 febbraio 2023, Che Dio ci Aiuti 21.8%, Juventus-Lazio 23.7%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 2 febbraio 2023. L’incontro calcistico Juventus-Lazio vince nel prime time superando Che Dio Ci Aiuti, in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 2 febbraio 2023, il prime time

Su Rai 1 Che Dio Ci Aiuti 7 ha registrato 4.306.000 telespettatori con 21.8%. Su Rai 2 The Misfits è visto da 709.000 persone con 3.3% Per Rai 3 Splendida Cornice 713.000 spettatori con 3.4% Su Canale 5 Juventus-Lazio è visto da 5.178.000 persone con 23.7% Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.138.000 persone con 7.5% Per Italia 1 Harry Potter e il calice di fuoco ha registrato 1.099.000 spettatori con 6% Su La 7 Piazza Pulita 845.000 telespettatori con 5.4% Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 503.000 spettatori con 2.3% Per NOVE Sei giorni sette notti 397.000 persone con 1.9%

La fascia preserale

Tempesta d’amore al 3.4%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.290.000 con 22.5%. L’Eredità 4.677.000 con 26.5% Su Rai 2 Hawaii Five O 466.000 con 2.8%. The Rookie 653.000 con 3.3%. Per Rai 3 Blob 1.001.000 con 4.9% . Caro Marziano 1.141.000 con 5.4% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.866.000 con 20.1%. Avanti un Altro 3.778.000 con 21.9% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 707.000 persone con 3.4%. Per Italia 1 CSI ha registrato 777.000 spettatori con 4% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 277.000 con 1.6% Su Tv8 Celebrity Chef 344.000 spettatori con 1.8% Per NOVE Cash or Trash 523.000 persone con 2.8%.

Ascolti Tv 2 febbraio 2023, l’access prime time

Striscia la Notizia al 19.5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.817.000 telespettatori con 21.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 651.000 persone con 2.8% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.408.000 con 6.5% Un Posto al Sole 1.581.000 con 7% Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.203.000 spettatori con 19.5% Su Rete 4 Stasera Italia 1.128.000 con 5.2%, 993.000 con 4.3% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.552.000 spettatori con 6.9% Su Tv8 100% Italia è seguito da 560.000 spettatori con 2.5%

Daytime mattutino

Sport Mediaset al 5.4%

Su Rai 1 Storie Italiane 894.000- 20.1%, 902.000 -17.6%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.789.000 -18% Su Rai 2 I Fatti Vostri 616.000 con 10.8%, 935.000 con 10% Per Rai 3 Agorà Speciale 339.000 con 6.9%. Agorà Extra 192.000 – 4.3%.Elisir 286.000-5.4 % Su Canale 5 Mattino Cinque News 947.000 -19.6%, 843.000 -18.9%. Forum 1.431.000 con 19.6% Su Rete 4 Hazzard 89.000 spettatori con 2% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 692.000 spettatori con 5.4%. Su La 7 L’Aria che Tira 281.000 con 5.3%, 393.000 con 3.9%



Ascolti Tv 2 febbraio 2023, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 20.4%

Per Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.739.000 -16.5%. La Vita in Diretta 2.302.000 – 20.4% Su Rai 2 Ore 14 644.000 con 5.7%. Bella Ma’ 495.000 con 5.3% Per Rai 3 Aspettando… Geo 828.000 -8.9%. Geo 1.499.000 con 12.4% Su Canale 5 Uomini e Donne 2.956.000 – 28% Amici 1.983.000 -21.7%. Pomeriggio Cinque 1.791.000 con 16% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 708.000 spettatori con 6.1% Per Italia 1 I Simpson 548.000 con 4.4%, 597.000 con 5.1% Su La 7 Tagadà 389.000 con 3.9% Tagadà Focus 256.000–2.8%

Ascolti Tv giovedì 2 febbraio 2023, seconda serata

Mixer al 3%

Per Rai 1 Porta a Porta 1.033.000 spettatori con 14% Su Rai 2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 359.000 spettatori con 2.7% Per Rai 3 Mixer Vent’anni di televisione 377.000 persone con 3% Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.418.000 telespettatori con 9.6% Su Rete 4 Noi donne siamo fatte così è visto da 201.000 persone con 6.4% Per Italia 1 Macchine mortali 242.000 spettatori con 5.2%