Ascolti TV venerdì 3 marzo 2023, The Voice Senior 23.6%, Buongiorno Mamma 17.4%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 3 marzo 2023. Anche questa settimana The Voice Senior vince nel prime time. Supera la fiction Buongiorno, Mamma! 2. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 3 marzo 2023, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha 3.644.000 spettatori con 23.6% Su Rai 2 N.C.I.S. 814.000 4.1%. N.C.I.S. Hawai’i 627.000 con 3.6% Per Rai 3 Souvenir d’Italie 504.000 spettatori con 2.7% Su Canale 5 Buongiorno, Mamma! 2 ha registrato 2.867.000 spettatori con 17.4%. Su Rete 4 Quarto Grado 1.083.000 spettatori con 7.5% Per Italia 1 John Wick – Capitolo 2 946.000 spettatori con 5.3% Su La 7 Propaganda Live 833.000 spettatori con 5.8% Su Tv8 4 Ristoranti 347.000 spettatori con 2.1% Per NOVE Fratelli di Crozza 1.093.000 spettatori con 5.8%

La fascia preserale

Blob al 5%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.217.000 con 23% L’Eredità 4.583.000 con 27% Su Rai 2 Hawai Five 0 521.000 con 3.3%The Rookie 664.000 con 3.5% Per Rai 3 Blob 957.000 con 5% Caro Marziano 1.095.000 con 5.5% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.374.000 -17.8% Avanti un Altro 3.533.000 -21.4% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 814.000 spettatori con 4.2%. Per Italia 1 CSI è seguito da 632.000 persone con 3.5% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco 281.000 spettatori con 1.7% Su Tv8 Home Restaurant 319.000 spettatori con 1.8% Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 364.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv venerdì 3 marzo 2023, l’access prime time

La prima parte di Stasera Italia al 4.5%

Su Rai 1 Cinque Minuti 4.337.000 con 21.7%. Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.617.000 con 22.9% Su Rai 2 Tg2 Post 808.000 spettatori con 4% Per Rai 3 Il Cavallo e la Torre 1.355.000- 6.7%. Un Posto al Sole 1.635.000- 8.1% Su Canale 5 Striscia la notizia 3.736.000 telespettatori con 18.5%. Su Rete 4 Stasera Italia 904.000 con 4.5%, 824.000 con 4.1% Su Italia 1 NCIS 1.292.000 telespettatori con 6.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.520.000 spettatori con 7.5% Su Tv8 100% Italia 466.000 persone con 2.3% Per NOVE Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 619.000 spettatori con 3.1%.

Daytime mattutino

Forum al 21.2%

Su Rai 1Storie Italiane 833.000 – 19.2%; 954.000- 17.7% E’ Sempre Mezzogiorno 1.589.000- 16.3% Su Rai 2 I Fatti Vostri 660.000 con 9.5%, 983.000 con 10.3% Per Rai 3 Agorà 305.000- 6.2%. Agorà Extra 225.000 -5.2%. Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.025.000 con 21.5%, 836.000 con 19.4% . Forum 1.560.000 -21.2% Su Rete 4 Monk ha registrato 110.000 telespettatori con 2% Per Italia 1 Sport Mediaset 596.000 persone con 4.7%. Su La 7 L’Aria che Tira 287.000 con 5.1%, 384.000 con 3.9%

Ascolti Tv venerdì 3 marzo 2023, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 20.3%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.856.000- 17.9% . La Vita in Diretta 2.154.000- 20.3% Su Rai 2 Ore 14 709.000 con 6.2% BellaMa’ 627.000 con 7%. Per Rai 3 Aspettando Geo 545.000- 6.2% Geo 1.310.000 con 12.1% Su Canale 5 Amici Pomeriggio Cinque 1.578.000 spettatori con 14.9% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 705.000- 5.8%. Tg4 – Diario del Giorno 373.000- 4.1% Per Italia 1 I Simpson 472.000 con 3.8%, 580.000 con 4.9% Su La 7 Tagadà 386.000 – 3.8% Tagadà Focus 322.000 con 3.7%

Ascolti Tv venerdì 3 marzo 2023, seconda serata

A Tutto Calcio al2.2%

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 604.000 spettatori con 11.7% Su Rai 2 A tutto calcio 283.000 telespettatori con 2.2% Per Rai 3 Ossi di Seppia 258.000 con 1.8% , 208.000 con 1.7% Su Canale 5 Station 19 è seguito da 565.000 telespettatori con 7% Su Rete 4 Music Line ha registrato 269.000 spettatori con 7% Per Italia 1 Mad Max: Fury Road è visto da 306.000 persone con 4.1%