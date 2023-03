Ascolti TV sabato 4 marzo 2023, The Voice Kids 22.9%, C’è Posta per te 28.8%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 4 marzo 2023. C’è Posta per te, vince nel prime time superando The voice Kids. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 4 marzo 2023, il prime time

Su Rai 1 The Voice Kids ha registrato 3.589.000 spettatori con 22.9% Su Rai 2 F.B.I. International 726.000 spettatori con 4% Per Rai 3 Sapienza un solo pianeta 896.000 spettatori con 5.3% Su Canale 5 C’è Posta per Te 4.556.000 spettatori con 28.8% Su Rete 4 Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone 402.000 spettatori con 2.5%

Per Italia 1 Dragon Trainer – Il mondo nascosto 558.000 persone con 3% Su La 7 La maschera di ferro 402.000 con 2.3% Su Tv8 Gran Premio del Bahrain di Formula 1 779.000 spettatori con 4.1% Per NOVE Per qualche dollaro in più 234.000 spettatori con 1.4%

La fascia preserale

L’ Eredità al 25.9%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.854.000 con 20.5%. L’Eredità 4.197.000 con 25.9% Su Rai 2 Radio2 Social Club 412.000-2.6%. N.C.I.S. Los Angeles 566.000-3.2% Per Rai 3 Tg Regione 2.303.000 con 13.6%. Blob 966.000- 5.4% Su Canale 5 Avanti il Primo! Story 2.225.000 con 16.3% Avanti un Altro! Story 3.203.000 con 20.2% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 736.000 spettatori con 4.1%. Per Italia 1 C.S.I. 592.000 telespettatori con 3.4% Su La 7 Lingo – Parole in Gioco ha registrato 274.000 telespettatori con 1.7%

Ascolti Tv sabato 4 marzo 2023, l’access prime time

Striscia la notizia al 20.9%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.423.000 telespettatori con 22.9% Su Rai 2 Tg2 Post 579.000 spettatori con 3% Su Rai 3 Le Parole 1.349.000 -6.9% Su Canale 5 Striscia La Notizia 4.023.000 persone con 20.9% Su Rete 4 Controcorrente 783.000 con 4.1%; 568.000 con 2.9% Su Italia 1 N.C.I.S. ha registrato 1.210.000 spettatori con 6.4% Su La 7 In Onda è visto da 823.000 persone con 4.3%

Daytime mattutino

Linea Verde Life al 20.8%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere 1.001.000- 19.5%. Linea Verde Life 2.487.000- 20.8% Su Rai 2 Mondiali di Sci 454.000 con 7.6%. Check Up 262.000 con 2.7% Per Rai 3 Agorà Weekend 201.000 -3.8%.Mi Manda Raitre 214.000 -4.2% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.268.000 spettatori con 16.3% Su Rete 4 Un Ciclone in Famiglia 3 ha registrato 70.000 spettatori con 1.4% Per Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 813.000 spettatori con 5.7%. Su La 7 Omnibus 161.000 con 3.4%.Coffee Break Sabato 160.000 con 3.2%.

Ascolti Tv sabato 4 marzo 2023, day time pomeridiano

Tv Talk 8.2%

Su Rai 1 Linea Bianca 1.859.000 con 13.8%. Italia Sì 1.444.000- 13.8% ; 2.017.000 – 16.7% Su Rai 2 Strade Bianche di Ciclismo 566.000 spettatori con 4.7%

Per Rai 3 TV Talk 912.000 -8.2%. Frontiere 448.000 con 4.4% Su Canale 5 Verissimo 2.264.000 con 22.3%; 2.098.000 con 18.2% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 750.000 – 5.8%. Tg4 – Diario del Giorno 426.000 – 3.9% Per Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 527.000 spettatori con 4.1% Su La 7 Coppa Italia femminile Inter-Juventus 150.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv sabato 4 marzo 2023, seconda serata

Ciao Maschio al 14.7%

Su Rai 1 Ciao Maschio 678.000 spettatori con 14.7% Su Rai 2 Tg2 Dossier 481.000 con 3.1 %. Tg2 Storie 226.000 con 2% Per Rai 3 TG3 Mondo è visto da 453.000 persone con 4.1% Su Rete 4 Eliminators è visto da 186.000 persone con 3.5% Per Italia 1 Ruby Red 278.000 spettatori con 2.6%