Ballando con le stelle e Tu si que vales, primo bilancio ascolti: Maria De Filippi domina la sfida Auditel

Nelle ultime due settimane hanno esordito quasi tutti i programmi più attesi, sia nel daytime che nel prime time. Qui di seguito analizziamo il trend negli ascolti di alcuni dei debutti della stagione 2023-2024.

Ascolti debutti 2023-2024, male Caterina Balivo

Uno dei debutti più chiacchierati della stagione 2023-2024 è, almeno per la Rai, quello di Caterina Balivo. Per lei, in realtà, si tratta di un ritorno dopo qualche anno di assenza dalla TV di Stato. Dall’11 settembre guida La volta buona, programma delle 14:00 che sostituisce Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

La volta buona, nella settimana del debutto nella stagione 2023-2024, ha ottenuto ascolti deludenti. Le puntate hanno convinto una media di 1,2 milioni di persone, per una share del circa 12%. Numeri più bassi rispetto a quelli ottenuti da Bortone con Oggi è un altro giorno e dalla stessa Balivo con Vieni da me, in onda fino al 2020. L’unica cosa in comune tra le due presentatrici, almeno per ora, è che entrambe hanno sempre perso contro Uomini e Donne, leader negli ascolti di quella fascia oraria.

L’inedita sfida tra Alberto Matano e Myrta Merlino

Sin dall’annuncio dei palinsesti 2023-2024 c’è stata grande curiosità per l’inedita sfida negli ascolti del pomeriggio. Su Rai 1 c’è la certezza de La Vita in Diretta con Alberto Matano. Su Canale 5, invece, c’è la rivoluzione di Pomeriggio Cinque, che dopo anni di conduzione targata Barbara D’Urso ha al timone Myrta Merlino, nuova arrivata in Mediaset.

Il cambio, per il Biscione, non è soddisfacente. Dopo il sostanziale pareggio dell’11 settembre, nel resto della settimana Matano ha sconfitto Merlino. La giornalista, in particolare, si è spesso fermata a 1,1 milioni di telespettatori, con una media del 15%. Il competitor di Rai 1, invece, ha puntualmente toccato il 19%, con 1,4 milioni di ascoltatori.

Ma Merlino, nella prima settimana in onda contro la concorrenza di Matano, ha racimolato dati Auditel inferiori rispetto a quelli del 2022 avuti da Barbara D’Urso. Mentre quest’ultima ha ottenuto una media settimanale pari a circa il 17%, Myrta Merlino si è dovuto accontentare del 15%. C’è da dire, comunque, che gli ascolti di D’Urso erano alti anche per la morte della Regina Elisabetta, che si è verificata propria nella prima settimana di programmazione stagionale e che ha destato grande curiosità nel pubblico.

Ascolti debutti 2023-2024, bene Bianca Berlinguer, male Monica Maggioni

Per quanto riguarda gli ascolti degli altri debutti del daytime 2o23-2024, merita un breve approfondimento Unomattina. Massimiliano Ossini, già al timone lo scorso anno, dall’11 settembre scorso è in coppia con Daniela Ferolla. Il numero di telespettatori è in crescita, contestualmente all’aumento della durata del format, che ha guadagnato circa 30 minuti in più.

Chi non può festeggiare è Monica Maggioni con In mezz’ora. L’ex Direttrice del TG1, il 10 settembre, ha convinto 700 mila persone per una share di 6,7%. Lucia Annunziata, invece, aveva portato davanti alla televisione 981 mila spettatori con l’8,4%. Dato, questo, che ha ancora più valore se si considera che l’esordio dell’ex volto Rai si è svolto in piena estate, il 24 luglio del 2022.

Considerando la prima serata, il rivoluzionato Grande Fratello, in onda l’11 e il 15 settembre, ha convinto una media di 2,4 milioni di individui con il 16% di share. A pesare è soprattutto il crollo avvenuto nella puntata venerdì. Nel 2022, le prime due serate del tanto criticato GF Vip 7 avevano interessato lo stesso numero di individui, per una share più alta, del 20%. La linea editoriale votata alla sobrietà, per ora, non paga.

Infine, l’ultimo debutto molto attesi nella stagione 2023-2024 è quello di Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca, promossa negli ascolti. Ad oggi, la giornalista su Rete 4 ha totalizzato il 9,6% del 5 settembre e il 7,03% del 12/09. Le prime due puntate di Cartabianca su Rai 3, l’anno scorso, hanno segnato rispettivamente il 6,6% e il 4,5%, seppur in serate che presentavano una controprogrammazione molto più insidiosa rispetto a quella attuale.