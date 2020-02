Per un pugno di libri torna con la puntata di sabato 22 febbraio, alle 18 su Rai3. Si tratta del sesto appuntamento della nuova edizione del programma dedicato ai libri. Al timone Geppy Cucciari e Piero Dorfles nel ruolo dell’esperto letterario.

E, questo sabato, si tinge di giallo perchè il libro protagonista è Poirot a Styles Court della scrittrice britannica Agatha Christie, pubblicato nel 1920.

Per un pugno di libri 22 febbraio – si gioca con Poirot a Styles Court

Per un pugno di libri dedica la puntata oggi, ad uno dei classici di Agatha Christie. Si tratta del primo romanzo giallo della scrittrice nel quale compare l’investigatore belga Hercule Poirot destinato a raggiungere , in breve, fama planetaria. l titolo originale è The Mysterious Affair at Styles

A confrontarsi sul romanzo sono il Liceo Linguistico Europeo “Vittoria” di Torino e il Liceo Classico e delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide (SR). In palio, come sempre, non soldi, ma opere letterarie, cioè libri e la possibilità di accedere alla finale tra le due classi meglio classificate nel corso del programma.

Poirot a Styles Court – la trama

La trama del romanzo è ambientata a Styles Court. Siamo in Inghilterra durante la prima guerra mondiale. Il capitano Arthur Hastings rimasto ferito sul fronte viene invitato a trascorrere la sua convalescenza nella tenuta di campagna di un suo amico, nell’Essex, a Styles Court.

Qui però la tranquilla esistenza della famiglia Cavendish e dei loro amici viene sconvolta da un terribile omicidio. È a questo punto della storia che compare per la prima volta nelle pagine della Christie il personaggio di Hercule Poirot. E viene definito “uno straordinario piccolo dandy, dalle eccezionali cellule grigie”. Sarà proprio lui, il più noto ed eccentrico investigatore della letteratura europea, a consegnare il vero assassino alla giustizia.

Poirot, infatti riesce a smascherare i ricatti e le meschinità che si nascondono in quell’angolo di vecchia Inghilterra.

Una curiosità: Poirot a Styles Court nasce per una fortunata scommessa. L’autrice, infatti, era stata sfidata dalla sorella maggiore a scrivere un libro giallo che fosse pubblicabile.

Come fare per partecipare al gioco da casa

Geppi Cucciari con il professore Piero Dorfles, gestiscono anche un quiz letterario. Il pubblico vi può partecipare chiamando il numero 06.45789090.

In questo modo sarà possibile prenotarsi al gioco telefonico che mette alla prova i telespettatori in una singolare sfida. Infatti dovranno indovinare quale titolo si cela dietro una bizzarra definizione.