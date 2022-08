Superquark 24 agosto: ultima puntata, il finale di Piero Angela

Condividi su

Mercoledì 24 agosto su Rai 1 trasmette il finale di Superquark. Si tratta dell’ultima puntata registrata da Piero Angela, scomparso il 13 agosto scorso.

Superquark 24 agosto, i Ghiacciai

Nella puntata del 24 agosto Piero Angela si occupa dei ghiacciai, che sono sempre più in pericolo in quanto si stanno sciogliendo troppo rapidamente. Secondo le ipotesi a fine secolo quelli delle Alpi scompariranno definitivamente.

I ghiacciai vengono costantemente monitorati anche dai satelliti e per cercare di arrestarne la scomparsa gli esperti stanno studiando anche il loro interno per comprendere ciò che ne indebolisce il “cuore”. Il conduttore cerca anche di approfondire le cause delle improvvise e recenti catastrofi come quello della Marmolada. Per farlo manda in onda una parte del documentario della Doc Lab “Gli Ultimi Ghiacci”, diretto da Marco Visalberghi.

Tra i protagonisti del documentario lo speleologo Francesco Sauro che entra nei ghiacciai, nei tunnel e nei mulini glaciali. Interviene anche Luca Parmitano che svela alcuni segreti di questi giganti di ghiaccio.

Superquark, Alberto Angela in Groenlandia

In questo appuntamento Alberto Angela raggiunge la Groenlandia per raccontare gli Inuit. Rappresentano una popolazione che riesce a vivere e a sopravvivere in condizioni estreme. Durante il periodo invernale sono obbligati a dividersi in differenti agglomerati sparsi per il territorio.

Nel corso del racconto Alberto Angela visita anche il sito archeologico di Sermermiut, patrimonio dell’Unesco. In questa antica località sono conservate le tracce delle prime fasi di colonizzazione. Altra tappa è il museo di Qasigiannguit, che custodisce molti elementi della tradizione degli Inuit.

Barbara Gallavotti e Rita Antonelli invece si trovano in Val d’Aosta per un reportage sulla “medicina personalizzata”. Raggiungono un nuovo centro che studia il Dna di migliaia di persone per scoprire le minuscole variabili che possono incidere sulla nostra salute.

Superquark 24 agosto, la microelettronica

Nella puntata del 24 agosto Paolo Magliocco e Daniela Franco si occupano della microelettronica finalizzata ad aiutare chi ha particolari problematiche di cecità. Mostrano infatti ai telespettatori una ricerca internazionale del Policlinico Gemelli di Roma e del Sincrotrone di Grenoble. Ha lo scopo di realizzare un nuovo atlante del corpo umano per esaminare i danni che patologie come il Covid hanno provocato ai singoli organi.

Paolo Magliocco e Gianpiero Orsingher hanno inoltre realizzato un servizio per rivelare come i giochi riescano ad aiutare il fisico e la mente. Contribuiscono infatti a rallentare l’invecchiamento e a combattere il decadimento cognitivo, dai classici giochi a quelli elettronici, arrivando fino ai robot.

Gli ospiti e le rubriche

Come è accaduto anche nella puntate precedenti Piero Angela ospita in studi vari esperti. Elisabetta Bernardi per la rubrica “Scienza in cucina” si occupa del sale e della dieta dei calciatori. Per “Dietro le quinte della storia” invece il professor Alessandro Barbero racconta il conflitto bellico più breve della storia.

Massimo Polidoro infine spiega ai telespettatori, nella rubrica “Psicologia di una bufala”, i modi per riconoscere se i complotti sono veri o falsi.