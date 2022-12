Viaggio nella Grande Bellezza speciale La Terra di Gerusalemme: percorso, itinerario, ospiti

Condividi su

Domenica 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, è prevista la messa in onda di uno speciale di Viaggio nella Grande Bellezza dedicato a Gerusalemme. Il programma, intitolato La Terra di Gerusalemme, è condotto da Cesare Bocci ed è dedicato al Santo Natale. La produzione ha una durata di circa 140 minuti, estrapolati da un totale di oltre 100 ore di registrazione realizzate nell’arco di otto giorni.

Viaggio nella Grande Bellezza Gerusalemme, si parte con l’altopiano di Masada

Lo speciale dedicato a Gerusalemme di Viaggio nella Grande Bellezza parte con un approfondimento sull’Altopiano di Masada. Situato su una rocca a circa 400 metri di altitudine, l’ex fortezza (estesa per oltre un chilometro e mezzo) aveva il compito di difendere da eventuali attacchi la città.

Gerusalemme, come racconta Cesare Bocci nella puntata di Viaggio nella Grande Bellezza, ha una storia antichissima. Comunemente nota come La Città Santa, nel corso della sua esistenza è stata più volte distrutta e ricostruita. Immancabile, nel racconto, è il legame tra Israele e la religione. Il territorio è considerato sacro per gli ebrei, in quanto zona dei loro antenati. Ma ha elementi di sacralità anche per i cristiani e i musulmani, in quanto terra di Gesù e dell’ascesa di Maometto.

Il conduttore visita il Monte del Tempio e la Grotta di Betlemme

Cesare Bocci, durante l’episodio su Gerusalemme a Viaggio nella Grande Bellezza, visita molti luoghi noti. Dalla già citata Masada si prosegue per Qumran e il Mar Morto, fino ad arrivare alla Spianata delle Moschee, la Cupola della Roccia e il Monte del Tempio. Si va avanti verso il Santo Sepolcro, visitato anche nella quiete della notte, e la Grotta di Betlemme. Spazio, inoltre, alla regione della Galilea, divisa tra Israele e la Cisgiordania. Nel programma, infine, si approfondiscono i tunnel del Muro Occidentale, la Città Vecchia e i numerosi vicoli del Suk. Qui il conduttore scopre le tradizioni degli ebrei ortodossi, visitando poi la comunità armena.

Viaggio nella Grande Bellezza Gerusalemme, gli ospiti

Numerosi gli ospiti che intervengono a Viaggio nella Grande Bellezza dedicato a Gerusalemme. Tra loro Pier Battista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Con lui il Rabbino Samuel Rabinovitch e Padre Amedeo Ricco, archeologo e appartenente all’Ordine dei Frati Minori. Per lo stesso Ordine, inoltre, interviene Padre Alberto Mari.

Cesare Bocci, durante Viaggio nella Grande Bellezza su Gerusalemme, dà la parola ad Adolfo Roitman, curatore del Santuario del Libro. Nell’appuntamento è raccolta la testimonianza di Adeeb Al – Hussein, custode del Santo Sepolcro. Infine presenziano l’archeologo Dan Bahat, la storica Antonella Bellantuono e il combattente del Ghetto di Varsavia Simcha Rotem.