Linea Verde 19 marzo, Peppone e Beppe Convertini alla scoperta della Sardegna

Sabato 18 marzo, dalle ore 10:45 su Rete 4, è prevista la messa in onda della prima puntata di Energie in Viaggio. Il programma, novità assoluta dei palinsesti del Biscione, è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Energie in Viaggio, chi sono i conduttori

Energie in Viaggio è condotto da un trio inedito, composto in primis da Lucilla Agosti. Per lei si tratta del ritorno alla guida di uno show di Rete 4. Qui manca dal 2019, quando ha condotto Borghi ritrovati – Una sfida per una nuova vita.

Al suo fianco c’è il nuotatore Massimiliano Rosolino, che in carriera ha ottenuto un oro alle Olimpiadi di Sydney del 2000. In televisione Rosolino è noto specie per aver lavorato come inviato ne L’Isola dei Famosi 2021. Chiude il terzetto di condottieri de Energie in Viaggio il comico e attore Enrico Bertolino.

Come funziona il programma

Energie in Viaggio è un programma on the road, in cui sono visitati alcuni dei posti più importanti del nostro paese. Lo scopo di ogni appuntamento è quello di raccontare al meglio il tema (quanto mai attuale) della transizione ecologica.

Il fenomeno è affrontato in un modo differente dal solito, con l’intrattenimento che si mischia con l’informazione. Negli episodi ai tre conduttori sono affidate delle missioni. Per riuscire a completarle i protagonisti possono utilizzare degli indizi, che a loro volta sono nascosti all’interno delle cosiddette Scatole dell’Energia.

Rosolino, Bertolino e Agosti, in Energie in Viaggio, attraversano l’Italia intera, da Nord a Sud. Durante le tappe, poi, raccontano le storie di coloro che, con i loro sforzi, tentano di contribuire alla difesa ambientale.

Energie in Viaggio, la prima puntata si svolge in Maremma

Come già detto, la prima puntata di Energie in Viaggio è prevista su Rete 4 per sabato 18 marzo. In occasione dell’esordio i conduttori visitano i territori della Maremma, posta nel cuore della Toscana. Protagonista, in particolare, è l’energia geotermica, che viene prodotta con l’uso del calore proveniente da fonti geologiche presenti nel sottosuolo.

Tra le province di Siena, Pisa e Grosseto si estende il più antico ed innovativo complesso geotermico del mondo, composto da 34 centrali. In Energie in Viaggio i protagonisti percorrono il cosiddetto trekking geotermico, un percorso che permette di scoprire le fumarole di Sasso Pisano e del Geoparco delle Biancane.

Un focus, infine, è proposto su siti importanti e ricchi di significato, come quello di Larderello. Il piccolo paese conta circa 900 abitanti e ospita il Museo della Geotermia, fondato nella metà degli anni ‘50.