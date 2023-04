Freedom-Oltre il confine 3 aprile, tappe e città visitate: Napoli e Mantova protagoniste

Condividi su

Giovedì 30 marzo, in prima serata su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Splendida Cornice. Il programma, come di consueto, è condotto da Geppi Cucciari ed è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Splendida Cornice 30 marzo, gli esperti

Splendida Cornice del 30 marzo è una produzione originale di Rai Cultura e della ITV – Movie. Il format originale è scritto dalla stessa Geppi Cucciari, in collaborazione con Luca Bottura. La regia, invece, è a cura di Alessandro Renna.

A Splendida Cornice del 30 marzo presenzia una band, diretta da Nicola “Ballo” Balestri. Confermata la presenza del divulgatore Roberto Mercadini, oltre che del professore di italiano Andrea Maggi, già docente del docu reality Il Collegio.

Come da tradizione del format è protagonista il pubblico in studio. Quest’ultimo, infatti, interviene per raccontare delle storie e vota in merito a dei temi di attualità. Attesi, inoltre, i competenti omonimi, esperti che spiegano in modo semplice dei concetti che, in apparenza, sono molto complicati.

Giuseppe Fiorello e Lillo Petrolo

Sono tanti gli ospiti che arricchiscono la puntata del 30 marzo di Splendida Cornice. In primis c’è l’attore Giuseppe Fiorello, che proprio nella giornata di ieri ha interpretato su Rai 1 il personaggio di Francesco Baracca nel film I cacciatori del cielo. Fiorello, inoltre, ha di recente esordito come regista cinematografico con la pellicola intitolata Stranuzzi d’amuri.

Atteso, poi, Lillo Petrolo. L’interprete, a partire dal 6 aprile, è il protagonista del film Grosso guaio all’Esquino, visibile su Amazon Prime Video. È accolto anche Dario Nardella, sindaco di Firenze. Il primo cittadino dialoga con Hope Carrasquilla, preside della Tallahassee Classical School in Florida. Qui la professoressa di Storia dell’arte, di recente, ha mostrato ai propri studenti una foto del David di Michelangelo, ritenuto da uno dei genitori come prodotto “pornografico”. Dopo le polemiche nate nell’istituto, la preside è stata costretta alle dimissioni.

Splendida Cornice 30 marzo, gli ospiti

A Splendida Cornice ci si occupa dell’arte in tutte le sue varie manifestazioni, compresa la cioccolateria. In studio, infatti, c’è Ernst Knam, pasticcere e volto televisivo in quanto giudice di Bake Off Italia- Dolci in forno. Per il mondo della musica c’è il cantante Giovanni Truppi, lo scorso anno in gara al Festival di Sanremo con Tuo padre, mia madre, Lucia. Con lui il Piccolo Coro Angelico, laboratorio per ragazzi mirato alla ricerca vocale ed artistica.

Splendida Cornice del 30 marzo è arricchito dalla regista Alice Rohrwacher, fresca della nomination ai Premi Oscar per il miglior cortometraggio con Le pupille. Infine, ci sono la fumettista Josephine Yole Signorelli (in arte Fumettibrutti) e il compositore Enrico Gabrielli.