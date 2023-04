Napoletano E famme na pizza, Vincenzo Salemme porta su Rai 2 il successo teatrale

Condividi su

Lunedì 17 aprile, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda di Napoletano E famme na pizza. La commedia, un successo teatrale, ha come protagonista Vincenzo Salemme. L’appuntamento è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Napoletano E famme na pizza in diretta da Napoli

Con l’artista napoletano è riproposto, dunque, l’esperimento già avvenuto nel dicembre del 2019. In quella occasione, sempre Salemme era il protagonista della pièce Sogni e Bisogni. Come all’epoca, le telecamere della televisione riprendono in diretta da un teatro uno rappresentazione di uno spettacolo. Anche questa volta la sede dello show è l’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli.

La messa in onda televisiva di Napoletano E famme na pizza è curata da Chi è di scena per Rai Cultura. La regia televisiva è di Barbara Napolitano, mentre le musiche sono di Antonio Boccia. Le scene e i costumi, invece, sono firmati da Francesca Romana Scudiero. La trasmissione è un omaggio per il pubblico che, da oramai 50 anni, segue fedelmente Salemme.

La serata evento con protagonisti gli stereotipici tipici sulla città di Napoli

L’obiettivo è quello di svolgere un viaggio tra i principali stereotipi riguardanti la città di Napoli. Con la serata evento, infatti, ci si domanda il motivo per il quale, nell’immaginario comune, il napoletano debba necessariamente amare il caffè ed essere devoto a San Gennaro. Ma i luoghi comuni non finiscono qui. Molti, infatti, danno per scontato che tutti i partenopei siano in grado di cantare e fare la pizza o il ragù.

Napoletano E famme na pizza, negli ultimi due anni, ha portato a teatro più di 200 mila persone. Sono 180 le repliche avvenute, che hanno coinvolto 25 diverse città italiane. Tra queste ci sono Roma, Napoli e Milano. La piéce nasce dall’omonimo libro che Salemme ha pubblicato nel 2019. Il titolo, invece, è ispirato a una celebre battuta presente nella sceneggiatura di E fuori nevica, altra opera teatrale realizzata dal commediografo napoletano.

Napoletano E famme na pizza, il cast

L’intera rappresentazione è ambientata quasi interamente su una terrazza che si affaccia sul fondale del Vesuvio. L’intera trama è la crasi di due delle opere più amate realizzate dall’attore, cioè Con tutto il cuore e Una festa esagerata.

Di seguito l’elenco degli attori che recitano in Napoletano E famme na pizza.

Vincenzo Borrino ;

; Sergio D’Auria ;

; Teresa Del Vecchio ;

; Antonio Guerriero ;

; Fernanda Pinto.