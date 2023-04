Linea Verde 30 aprile, tappe e itinerario: le meraviglie di Ischia

Condividi su

Sabato 29 aprile, dalle ore 21:15 su La7, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Eden-Un pianeta da salvare. Il programma è condotto da Licia Colò e, come di consueto, è trasmesso in diretta streaming e on demand dal sito dell’emittente.

Eden-Un pianeta da salvare 29 aprile, il borgo Boccadasse

Il viaggio di Eden-Un pianeta da salvare del 29 aprile parte dalla Liguria. In particolare, la prima tappa è rappresentata da Genova e dal quartiere Boccadasse. Il borgo marinaro, che si contraddistingue per la presenza delle case a tinte pastello, in origine era un villaggio per pescatori. Oggi, però, è collegato in modo ottimale al capoluogo della regione grazie alla presenza di una pista ciclabile.

Con l’occasione, a Eden-Un pianeta da salvare La Colò scopre in che modo l’amministrazione ha lavorato per incentivare il trasporto sostenibile, a partire dai mezzi pubblici e dalle già citate ciclabili. Inoltre, è raccontato il processo con il quale le istituzioni sono riuscite a rendere gratuiti gli ascensori e le funicolari. Strumenti, questi, necessari per raggiungere le zone più alte di Genova.

Il centro di Genova e i reportage di Mr. Nat

La Colò, durante Eden-Un pianeta da salvare del 29 aprile, si reca nel centro di Genova. Seguendo le orme di Cristoforo Colombo raggiunge il Porto, che con i suoi 22 km di banchine è il più grande in Italia. Tante le attrazioni che arricchiscono la zona, come il Museo del Mare e la Villa Durazzo Pallavicini.

Nella puntata ci sono anche i reportage a cura di Mr. Nat. Il primo è ambientato a Taiwan, isola al centro di tensioni internazionali e che offre degli scenari molto suggestivi. Il secondo documentario, invece, è girato interamente presso gli ambienti paradisiaci delle Hawaii.

Eden-Un pianeta da salvare 29 aprile, la Puglia

Eden-Un pianeta da salvare si conclude in Puglia. In particolare, la conduttrice è a Crispiano, noto per essere il paese delle 100 masserie. Queste ultime, in origine, erano delle stazioni per il ristoro dei viaggiatori. Oggi, invece, si sono trasformate in rinomate strutture alberghiere che ospitano ogni anno migliaia di turisti.

Crispano, però, si trova a poca distanza da Taranto. L’intera area, secondo gli esperti, è tra le più inquinate d’Italia a causa della presenza dell’Ilva. Colò analizza gli effetti che l’acciaieria ha sull’ambiente circostante. Inoltre, lo scienziato e divulgatore Valerio Rossi Albertini spiega il fenomeno del buco dell’ozono. Eden-Un pianeta da salvare del 29 aprile termina nella Via Cava, sentiero che attraversa una delle tante gravine presenti nella regione.