Paesi che vai 7 maggio, i protagonisti sono Milano e Leonardo da Vinci

Condividi su

Domenica 7 maggio, dalle ore 12:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Linea Verde. Il programma è condotto da Peppone Calabrese e Beppe Convertini. La puntata è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Linea Verde 7 maggio, la valle Subequana

Linea Verde del 7 maggio è ambientato in Abruzzo e, in particolare, nella provincia de L’Aquila. Qui è presente la valle Subequana, territorio poco conosciuto ma ricco di luoghi di grande interesse. A tal proposito, le telecamere di Rai 1 mostrano la cosiddetta Stonehenge d’Abruzzo, antica necropoli Vestina che si estende su un’area di oltre 2000 metri quadrati.

A Linea Verde, poi, si parla delle grotte vive di Stiffe. Situate nel parco nazionale regionale Sirente – Velino, si contraddistinguono perché, al loro interno, sono attraversate da un fiume sotterraneo.

La via dei tratturi

Durante Linea Verde del 7 maggio Peppone percorre la via dei tratturi, realizzando un vero e proprio viaggio nella tradizione agropastorale. E non è un caso che il conduttore assapora alcuni prodotti tipici come la pecora in cottura e gli arrosticini. Spazio anche al formaggio Canestrato di Castel del Mondo. Il pecorino è ottenuto dalla caseificazione di latte ovino crudo con l’aggiunta di sale e pepe.

Peppone, lungo il cammino, visita la piccola ma affascinante chiesa Santa Maria ad Cryptas. Il monumento, dichiarato tale nel 1902, è situato a Fossa e in origine era costruito per essere un tempio. Nel terremoto del 2009 ha subito dei profondi danni. In seguito a un restauro durato 10 anni, però, ha finalmente riaperto i battenti. Per raccontarne la storia dell’edificio, a Linea Verde, è presente il critico d’arte Costantino d’Orazio.

Linea Verde 7 maggio, Beppe Convertini parla dei tartufi

Beppe Convertini, nella prossima puntata di Linea Verde, entra in un antichissimo convento abbandonato. All’interno trova in primis delle opere pittoriche sorprendenti, seguite da alcuni segni templari. Questi lo spingono in direzione del monastero fortificato di Santo Spirito ad Ocre, costruito nella seconda metà del 1200.

Convertini, durante Linea Verde del 7 maggio, si sposta a Fagnano Alto, piccolo comune di poco più di 300 abitanti. In compagnia di esperti parla dei tartufi e della loro coltivazione. I due conduttori si ricongiungono nelle gole di San Venanzio. Infine, nel corso dell’appuntamento è dato spazio al Vinitaly e, soprattutto, al Giro d’Italia, la cui nuova edizione è partita proprio dall’Abruzzo.