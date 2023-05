Melaverde 14 maggio, l’itinerario: il Lago di Garda e Bobbio

Condividi su

Domenica 14 maggio, dalle ore 09:40 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Paesi che vai. Il programma, come di consueto, è condotto da Livio Leonardi. La puntata è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Paesi che vai 14 maggio, la Costiere Amalfitana

A Paesi che vai del 14 maggio il conduttore viaggia alla scoperta della Costiera Amalfitana. Il luogo è tra i più conosciuti e apprezzati al mondo e dal 1997 è iscritto al patrimonio mondiale UNESCO. In passato, la zona è stata la meta preferita di molti imprenditori, personaggi dello spettacolo e intellettuali, che l’hanno scelta soprattutto per gli scorci meravigliosi.

Leonardi mostra in Paesi che vai le bellezze di Ravello. Il paese in provincia di Salerno ha poco meno di 3 mila abitanti. Il borgo offre ai visitatori dei panorami mozzafiato ed è soprannominata Città della musica. Ogni anno, infatti, ospita il Ravello Festival, dedicato al celebre compositore tedesco Richard Wagner. Quest’ultimo, secondo la leggenda, ha visitato la cittadina e ne è rimasto affascinato, al punto da sceglierla come ispirazione per le scenografie del Parsifal.

Villa Rufolo e i giardini segreti

Nel corso di Paesi che vai del 14 maggio ci si reca a Villa Rufolo. L’edificio, posto al centro di Ravello, ha una storia molto antica. La sua nascita è il frutto del lavoro della ricca famiglia dei Rufolo, punto di riferimento per il commercio e protagonista anche di una novella del Decamerone di Giovanni Boccaccio.

La Villa, come racconta Paesi che vai del 14 maggio, gode di un grande giardino segreto. Noto per essere il Giardino dell’Anima, ha un’ampia dimensione al punto da essere suddiviso in due differenti livelli.

Paesi che vai 14 maggio, la statua di Sant’Andrea

Durante Paesi che vai del 14 maggio sono ripercorse le orme di Francis Nevile Reid. Il lord scozzese è divenuto proprietario di Villa Rufolo nel XIX secolo e grazie a lui i giardini hanno ripreso a splendere. Il nobile, infatti, era un grande esperto di botanica e di arte antica. Titoli , questi, che gli hanno permesso di ottenere l’incarico di Sovrintendente Onorario da parte del Prefetto di Napoli.

Infine, a Paesi che vai è analizzata la statua di Sant’Andrea Apostolo, commissionata dall’Arcivescovo Michele Bologna. La scultura ha un profondo significato religioso, in quanto ritrae il patrono di Amalfi, che lo celebra due volte all’anno: il 27 giugno e il 30 novembre. L’opera risale alla prima metà del 1700.