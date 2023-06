Paesi che vai 18 giugno, Livio Leonardi a Vicenza

Condividi su

Donatella Bianchi, sabato 17 giugno, torna alla conduzione di Linea Blu. L’appuntamento, in particolare, è visibile su Rai 1 a partire dalle ore 14:00. È possibile assistere allo show anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Linea Blu 17 giugno, la Sardegna

A Linea Blu del 17 giugno è grande protagonista la Sardegna. L’Isola, vero e proprio micro – continente grazie alla varietà di ecosistemi presenti, è la seconda più grande d’Italia e del Mediterraneo, dietro solo alla Sicilia.

Nel corso di Linea Blu del 17 giugno è centrale, come è ovvio, il mare. In particolare, la conduttrice racconta al pubblico l’emozione vissuta per l’incontro tra Luna Rossa e l’Amerigo Vespucci. La prima è tra le imbarcazioni a vela più famose e vincenti del mondo. Tra i principali trionfi è da segnalare quello della prestigiosa Prada Cup, ottenuto nel 2021. Il secondo, invece, è un veliero della Marina Militare, istituito nel 1931 e che ancora oggi è una nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali.

Le prue delle imbarcazioni si sono incrociate a largo di Cagliari poche settimane fa. L’ultimo loro incontro risale al 2002 ed è avvenuto nel Golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda.

I fenicotteri rosa del Parco di Molentargius

A Linea Blu del 17 giugno è proposto un focus anche sui fenicotteri rosa, che oramai da 30 anni popolano il Parco di Molentargius. Quest’ultima è un’area naturale protetta, che i volatili hanno scelto come luogo ideale per nidificare a partire dal 1993. Ciò, con ogni probabilità, è dovuto alla presenza dell’Artemia Salina, crostaceo fondamentale per la dieta. Il programma racconta i segreti e le fragilità che contraddistinguono la zona.

Linea Blu 17 giugno, le bellezze di Cagliari e della Sella del Diavolo

A Linea Blu del 17 giugno, Fabio Gallo esplora le principali bellezze di Cagliari. La città, capoluogo di regione, conta oltre 147 mila abitanti ed è ricca di numerosi monumenti. Tra i più importanti c’è il Castello, che fino alla seconda guerra mondiale era la residenza dei nobili. Mostrato, con ogni probabilità, anche il Bastione di Saint Remy, nato a cavallo tra l’800 e il ‘900.

Infine, con Valentina Bisti è visitato il territorio soprannominato Sella del Diavolo, promontorio che separa la metropoli alla lunga spiaggia del Poetto. L’etimologia del nome deriva dalla leggenda secondo la quale Lucifero, rimasto impressionato dalla bellezza del golfo, ha tentato di impadronirsene, trovando però l’opposizione di Dio, che è riuscito a cacciarlo. Il tratto antistante di mare, non a caso, è chiamato Golfo degli Angeli.