Linea Verde Estate 23 luglio, protagonista il golfo di Sant’Eufemia

Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, domenica 23 luglio, conducono su Canale 5 un nuovo appuntamento con Melaverde. Il programma, come di consueto, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Melaverde 23 luglio, protagonista la Romagna

A Melaverde del 23 luglio è protagonista l’Emilia Romagna. In particolare, i due conduttori viaggiano alla scoperta delle bellezze meno conosciute della Romagna. La storica regione, negli scorsi mesi, è stata al centro delle cronache a causa di due violente alluvioni.

Un focus, a Melaverde del 23 luglio, è proposto sull’entroterra. Qui, a differenza di ciò che avviene lungo le coste dove domina il turismo di massa, sono centrali l’agricoltura e l’allevamento.

A tal proposito, Hidding parla in primis della razza di suini della Mora Romagnola. L’antica specie di maiali è una delle sole cinque autoctone presenti in Italia. È contraddistinta per la presenza di una folta peluria scura e per le orecchie pendenti dirette in avanti.

I testi di terracotta per cuocere le piadine

Durante Melaverde del 23 luglio è analizzata la costruzione artigianale dei testi di terracotta. In Romagna, tali oggetti sono noti con il nome di teglie e servono per cuocere la piadina.

Tale preparazione è a sua volta protagonista nella puntata di Melaverde. I conduttori, infatti, raccontano la storia che ha portato tale alimento ad essere il “pane dei romagnoli”, come l’ha definito più volte in passato Giovanni Pascoli.

Melaverde 23 luglio, la Bovina Romagnola

Ellen, a Melaverde del 23 luglio, incontra un panificatore che coltiva grani antichi. Beni, questi, che poi macina e utilizza per produrre pane e biscotti rigorosamente biologici. Vincenzo Venuto, in compagnia di esperti, parla della Bovina Romagnola, una delle razze bovine più antiche presenti in Italia. L’animale, così come prevede la tradizione, ancora oggi è allevato allo stato brado per quasi tutti i mesi dell’anno.

Nell’appuntamento, le telecamere dello show seguono le fasi che portano alla produzione del Ravvigiolo, formaggio freschissimo che si produce solo sull’Appennino romagnolo e che è avvolto nelle felci.

Ma, ancora, sono intervistati due giovani abitanti del posto, che portano avanti l’arte della stampa romagnola, realizzata con un colore naturale a base di farina, aceto e ruggine.

Infine, a Melaverde del 23 luglio Venuto e Hidding salgono a bordo di una imbarcazione e navigano il lago formato dalla diga di Ridracoli. Tale infrastruttura è fondamentale per l’intero territorio, in quanto dà da bere a tutti gli abitanti della Romagna.