Melaverde 30 luglio, l’itinerario: protagonista il limone di Sorrento

Linea Verde Sentieri, programma di Rai 1 in onda alle 12:30, torna con una nuova puntata sabato 29 luglio. Come di consueto, al timone dell’appuntamento ci sono l’alpinista Lino Zani e l’ex olimpionica fiorettista Margherita Granbassi. A loro fianco, in qualità di esperto di montagna, c’è Gian Luca Gasca. È possibile assistere al programma anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Linea Verde Sentieri 29 luglio, la Valle D’Aosta

Il viaggio di Linea Verde Sentieri parte dalla Valle D’Aosta. In particolare, la narrazione prende il via tra le bellezze della Valle del Lys. Da qui scorre il fiume che scende direttamente da uno dei giganti di questo territorio, ovvero il Monte Rosa.

Proprio tale asperità è centrale nel racconto di Linea Verde Sentieri del 29 luglio. Con i suoi 4 mila e 600 metri di altezza è il secondo monte più alto dell’intera Europa, dietro solamente al Monte Bianco.

Zani e Granbassi, durante l’appuntamento, percorrono un importante sentiero della valle, che da Gressoney Saint Jean li porta fino a Gressoney La Trinitè. Con l’occasione, i conduttori incontrano degli esperti, che svelano i segreti che si celano dietro l’attività dell’alpeggio ad alta quota.

Linea Verde Sentieri 29 luglio, sulle tracce di Regina Margherita

Nel corso della prossima puntata di Linea Verde Sentieri del 29 luglio, inoltre, sono ripercorse le tappe della Regina Margherita. Quest’ultima, consorte di Re Umberto I, è la prima regina consorte del Regno d’Italia e proprio in Valle D’Aosta amava passare il suo tempo.

A tal proposito, i conduttori visitano Castel Savoia, villa ottocentesca molto conosciuta anche per il meraviglioso giardino botanico. Infine, con Gian Luca Gasca si fa il punto sullo stato di salute dei nostri ghiacciai. Molti di questi, a causa dell’innalzamento delle temperature, rischiano di scomparire per sempre.

La Lombardia

Durante Linea Verde Sentieri del 29 luglio, però, è mostrata anche la Lombardia. La regione è costituita per metà del proprio territorio da montagne. Un focus è proposto su quelle delle Grigne, in provincia di Lecco.

L’itinerario, in questo caso, tocca in primis il parco minerario di Pian dei Resinelli, oltre alle faggete secolari del Parco Valentino. In seguito, la Granbassi si reca nei pressi del rifugio Carlo Porta, mentre Lino procede in direzione del piccolo borgo di Vezio, noto soprattutto per la presenza del Castello. Gian Luca Gasca termina la puntata mostrando le immagini suggestive delle azioni compiute dal gruppo di arrampicata degli Eagle Team del Cai.