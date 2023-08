Linea Verde Sentieri, la puntata del 5 agosto: la Calabria e la Valle d’Aosta

Condividi su

Sabato 5 agosto, dalle 12:30, sono in onda due nuovi appuntamenti con Linea Verde Sentieri. Il programma, che mira a mostrare le bellezze del nostro paese, è condotto da Lino Zani e Margherita Granbassi. Al loro fianco c’è l’esperto di montagna Gianluca Casca. È possibile assistere alla puntata anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Linea Verde Sentieri 5 agosto, la Calabria

Durante Linea Verde Sentieri di sabato, i protagonisti sono, in primis, in Calabria. In particolare, il loro viaggio prende il via da Soverato, comune di poco più di 8 mila residenti posto in provincia di Catanzaro.

La cittadina, perla del Golfo di Squillace, si affaccia sul Mar Ionio e le sue origini sono antichissime. Basti pensare che i primi insediamenti umani trovati nell’area risalgono addirittura all’età del Bronzo.

Da Soverato, i conduttori di Linea Verde Sentieri del 5 agosto si spostano fino a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia e bagnato dal Mar Tirreno. Un viaggio, quello tra le due località, che permette al pubblico di scoprire spiagge, laghi, boschi e antichi borghi.

Gianluca Casca, a sua volta, dà consigli sull’equipaggiamento che non deve mai mancare negli zaini degli escursionisti. Inoltre, incontra i ragazzi del Cai Eagle Team, impegnati negli allenamenti in vista della Spedizione alpinistica internazionale in Patagonia, in programma nel 2025.

La Valle d’Aosta

Durante Linea Verde Sentieri del 5 agosto ci si sposta in Valle d’Aosta. Qui i conduttori percorrono un tratto della regione ricco di bellezze e ancora oggi poco conosciuto. Si tratta del Cammino Balteo, itinerario escursionistico circolare lungo quasi 350 km e che attraversa oltre 40 comuni.

Lungo il percorso sono evidenti i segni della storia della Valle d’Aosta, a partire dai segni archeologici e dagli imponenti castelli. Inoltre, è possibile vivere in prima persona la tante tradizioni ancora oggi radicate nei piccoli paesi del territorio.

Linea Verde Sentieri 5 agosto, il Santuario di Machaby

In Valle d’Aosta, durante Linea Verde Sentieri del 5 agosto, è analizzato il Point Saint Martin, ponte costruito nel I secolo a.C, proprio durante l’Impero Romano. Si prosegue alla volta del lago Vargno, bacino idrografico inserito nella Riserva naturale del Mont Mars.

Zani e Granbassi, nella puntata di Linea Verde Sentieri, attraversano i vigneti eroici di Donnas, per poi fare tappa in quel di Arnald. Qui è possibile visitare il Santuario di Machaby. Infine, Gianluca Casca fornisce informazioni preziose per coloro che praticano escursioni dai 0 ai 4 mila metri di altezza.