Piero Angela, a un anno dalla morte la Rai lo omaggia con Indagine sulla parapsicologia

Condividi su

Alberto Angela, sabato 12 agosto, conduce su Rai 1 un nuovo appuntamento con Passaggio a nord ovest. Il noto divulgatore è in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato a partire dalle ore 15:00. La puntata e i singoli servizi sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Passaggio a nord ovest 12 agosto, l’antica Roma

Passaggio a nord ovest del 12 agosto guida i telespettatori nell’antica Roma. In particolare, il conduttore torna nel ‘500, proponendo un focus su Palazzo Spada, posto nei pressi della piazza Campo de’ Fiori.

L’edificio, oggi sede del Consiglio di Stato, è originario del 1540, quando fu costruito per volere del cardinale Capodiferro. Circa un secolo più tardi il palazzo è acquistato da Bernardino Spada, che ha scelto di modificarlo. Per tale motivo ha incaricato Francesco Borromini, al quale è dovuta la falsa prospettiva presente nell’androne dell’accesso al cortile.

A Passaggio a nord ovest del 12 agosto si resta a Roma, ma si torna ulteriormente indietro nel tempo. Angela, infatti, racconta di quando, nel 90 d.C, la città eterna è il centro di un grande impero, guidato dall’imperatore Domiziano.

È un’epoca di grande fibrillazioni, in quanto il terzogenito della dinastia Flavia è mal visto dal Senato ma gode di ampia popolarità fra i cittadini. Determinante in tal senso, come racconta il programma, sono le corse dei carri, il più popolare sport del momento.

La storia di Louisville

Durante Passaggio a nord ovest ci si sposta negli Stati Uniti. Angela racconta la storia della città di Louisville, uno dei centri più grandi e influenti dello Stato del Kentucky.

Posta sul fiume Ohio, la metropoli deve il suo nome alla Belle of Louisville, il più antico battello a vapore fluviale ancora oggi in uso e varato nel 1914. Le telecamere del programma salgono a bordo dell’imbarcazione, dove sono intervistati i membri dell’equipaggio. Inoltre, è spiegato in che modo l’ultracentenario battello riesce attualmente a navigare.

Passaggio a nord ovest 12 agosto, il Canal du Midi

Infine, Passaggio a nord ovest del 12 agosto accompagna il pubblico in Francia. Qui è proposto un focus sul cosiddetto Canal du Midi, noto con il nome di Canale Reale della Linguadoca.

Il sito, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 1996, è la seconda opera più grande realizzata da Re Sole, dietro solo alla mastodontica Reggia di Versailles. La nascita del canale è legata, però, a questioni politiche. Il corso d’acqua, infatti, è sorto per collegare il Mediterraneo all’Oceano Atlantico, cosicché i francesi non dovessero pagare i dazi molto cari imposti dagli spagnoli.