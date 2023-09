Linea Verde puntata 17 settembre: esordio in Calabria per Livio Beshir e Peppone Calabrese

Condividi su

Domenica 17 settembre, dalle 11:50 su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento con Melaverde. Il programma, come al solito, è condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. È possibile assistere allo show anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Melaverde 1 7 settembre, il piacentino

Durante Melaverde del 17 settembre, i conduttori analizzano, in primis, la provincia di Piacenza. La zona conta oltre 280 mila abitanti ed è situata nella regione Emilia Romagna. Il territorio, come testimoniato dalle ricerche effettuate nel corso dei secoli, è abitato sin dalla Preistoria.

Da sempre, l’elemento dominante è l’acqua, grazie alla presenza in tutta la provincia del fiume Po e dei suoi tanti affluenti. Ancora oggi, come racconta Melaverde nella puntata di domenica 17 settembre, nel piacentino è forte il legame tra gli abitanti e la loro terra. Non è un caso che le attività economiche principali siano l’allevamento e l’agricoltura.

Il racconto di Maria Chiara

Nel corso di Melaverde del 17 settembre, a proposito di agricoltura, è narrata la storia di Maria Chiara. Quest’ultima, nel 1989, ha preso in mano le redini dell’azienda agricola di famiglia, nata nei primi anni del ‘900 in quel di Fiorenzuola.

Tuttavia, con la tecnologia e le nuove sensibilità su temi importanti come quello dell’ambiente, il lavoro agricolo è cambiato rispetto al passato. Maria Chiara, ai microfoni di Melaverde, racconta che non le è bastato prendere il posto del padre nella società, ma ha voluto apportare delle modifiche.

In compagnia del marito Francesco, infatti, ha riconvertito l’attività, con l’obiettivo di lavorare nel rispetto dell’ecosostenibilità, senza gravare troppo sul terreno coltivato.

Melaverde 17 settembre, la caccia ai tartufi

Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, nel corso di Melaverde del 17 settembre, lasciano il piacentino per recarsi verso una realtà completamente differente. Nella seconda parte della puntata, infatti, è protagonista Simone. Quest’ultimo ha avviato una fruttuosa attività legata alla caccia ai tartufi.

Il fungo è uno dei prodotti più pregiati del nostro paese, conosciuto in tutto il mondo come una eccellenza del Made in Italy. Affinché un tartufo si sviluppi sono necessarie alcune condizioni ben precise. Oltre a diversi anni di pazienza, infatti, è fondamentale che il terreno in cui si sviluppi sia incontaminato.

Simone, come narra Melaverde del 17 settembre, raccoglie i tartufi per poi utilizzarli all’interno della sua azienda. Una volta qui, la materia prima è trasformata in prodotti che sono esportati nei mercati alimentari internazionali.