Linea Blu, la puntata del 23 settembre: protagonista l’isola d’Elba

Giovedì 21 settembre, dalle ore 21:25 su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Ulisse Il piacere della scoperta. Il programma, come di consueto, è condotto da Alberto Angela. È possibile assistere allo show anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Ulisse Il piacere della scoperta 21 settembre, sulle orme di Anna Frank

Nel corso di Ulisse Il piacere della scoperta del 21 settembre, Angela racconta al pubblico la storia di Anna Frank. In particolare, per la prima volta in Italia le telecamere entrano all’interno della casa di Merwedeplein 37, ad Amsterdam. L’abitazione è quella nella quale ha vissuto la giovane ebrea tedesca con la famiglia a partire dal 1933, anno in cui sono stati costretti a lasciare la Germania a causa dell’ascesa di Adolf Hitler.

Angela, durante Ulisse Il piacere della scoperta del 21 settembre, racconta in primis l’infanzia della Frank. Quest’ultima ha passato i primi anni a Francoforte. È qui che il padre Otto, che ha combattuto con l’esercito tedesco durante la prima guerra mondiale, le ha trasmesso la passione per la scrittura e la lettura.

La Casa sul retro

Ad Ulisse Il piacere della scoperta, Angela entra nella cosiddetta Casa sul retro. Tra queste mura i Frank hanno trovato rifugio per oltre due anni, insieme ad altre quattro persone. Il conduttore prova a ricostruire le insidie legate alla vita in clandestinità. Inoltre, diffonde le storie dei benefattori che, pur consapevole dei rischi, hanno aiutato gli ebrei.

In seguito a una segnalazione da parte di una persona mai rintracciata, nel 1944 la Gestapo ha fatto irruzione nel rifugio ed ha arrestato l’intero nucleo famigliare, Anna compresa. Da questo momento in poi sono stati trasferiti in diversi campi di sterminio, fino alla loro morte. L’unico sopravvissuto è Otto, morto negli anni ‘90.

Il periodo in clandestinità e la prigionia è raccontato da Anna Frank nel celebre Diario, revisionato e poi pubblicato proprio dal padre nel 1947.

Ulisse Il piacere della scoperta 21 settembre, la testimonianza di Edith Bruck

Durante Ulisse Il piacere della scoperta del 21 settembre sono letti in versione integrale e non censurata alcuni dei passaggi più significativi del tomo. È trasmessa anche una rara intervista ad Audrey Hepburn, che in passato ha raccontato di essere stata tra le prime a leggere il Diario di Anna Frank.

Infine, Ulisse Il piacere della scoperta narra la storia di un’altra giovane ragazza ebrea che ha vissuto i medesimi travagli di Anna Frank. Stiamo parlando della scrittrice Edith Bruck. Tra i luoghi visitati da Angela ci sono la città di Amsterdam e il campo di concentramento di Bergen Belsen, dove sono ricostruiti gli ultimi giorni di vita di Anna e della sorella Margot.