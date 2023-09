Ulisse Il piacere della scoperta, puntata 28 settembre: Nerone e il grande incendio di Roma

Condividi su

Alberto Angela, giovedì 28 settembre, conduce in prima serata su Rai 1 un nuovo appuntamento di Ulisse Il piacere della scoperta. Il programma è trasmesso anche in streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Ulisse Il piacere della scoperta 28 settembre, il mito di Nerone

Alberto Angela, durante Ulisse del 28 settembre, si concentra a lungo su uno dei personaggi più discussi e chiacchierati dell’antica Roma. Stiamo parlando dell’imperatore Nerone.

Figura fuori dagli schemi, le fonti antiche lo ritraggono come lussurioso, megalomane e, soprattutto, sanguinario. Stando ai racconti, infatti, è arrivato ad uccidere la mamma Agrippina, oltre ad aver incendiato la città pur di dare libero sfogo ai suoi progetti artistici.

Ulisse Il piacere della scoperta del 28 settembre tenta di analizzare la vita di Nerone. A tal proposito, è fatta luce sui lati oscuri e sulle molte fake news che per secoli ne hanno alimentato il mito.

La ricostruzione ed analisi del rogo

Ulisse Il piacere della scoperta del 28 settembre dà ampio spazio al già citato incendio di Roma. Angela, in particolare, realizza un’accurata ricostruzione storica per smontare le false credenze. Per farlo, sono utilizzate delle grafiche all’avanguardia.

Il viaggio prende il via dal Circo Massimo, dove sono partite le fiamme. Da qui, in breve tempo, hanno raggiungo il Foro, cioè una delle zone dove l’incendio ha provocato i danni più gravi. Dalle rovine del suggestivo sito di Ostia antica si comprende che nella Roma imperiale gli incendi rappresentavano un costante pericolo. È visitata anche una caserma dei vigiles, il corpo del vigili del fuoco istituito da Augusto oltre duemila anni fa.

Ulisse Il piacere della scoperta 28 settembre, i luoghi chiave del regno di Nerone

In seguito, ad Ulisse Il piacere della scoperta del 28 settembre è analizzato il lungo regno di Nerone. Nell’itinerario rientrano varie tappe, a partire dalla casa ad Anzio, dove è nato. In seguito c’è la Domus Aurea, palazzo imperiale i cui resti sono ancora oggi visibili presso il Colle Oppio. Angela, successivamente, si reca nella Domus Tiberiana, altra maestosa residenza imperiale che dopo un restauro durato ben quattro decenni si appresta ad essere riaperta.

Infine, la puntata di Ulisse Il piacere della scoperta dedicata a Nerone raggiunge la Campania e, in particolare, Napoli. Città alla quale il personaggio storico era molto legato. Qui ci sono alcuni luoghi importanti, in primis il teatro romano di Neapolis, dove l’imperatore si sarebbe esibito per la prima volta in pubblico. Coinvolta la villa di Poppea, celebre moglie di Nerone.