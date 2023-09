Paesi che vai, Livio Leonardi il 1° ottobre è a Lecce

Condividi su

Canale 5, alle 11:50 di domenica 1° ottobre, propone al pubblico un nuovo appuntamento di Melaverde. Il programma, visibile in streaming su Mediaset Play, è condotto da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding.

Melaverde 1° ottobre, le Dolomiti

A Melaverde del 1° ottobre sono grandi protagoniste le montagne e, in particolare, le Dolomiti. Le telecamere del programma, infatti, percorrono il Veneto da sud a nord, fino ad arrivare in Val Comelico. In tale zona, è molto conosciuto il borgo di Padola, ovvero l’ultimo comune italiano prima del confine con la vicina Austria.

Padola conta meno di 1000 abitanti ed è un tipico paese di montagna. È inserito nella provincia di Belluno, una delle tre sole in Italia ad essere formato da un territorio interamente montuoso.

Come racconta Melaverde del 1° ottobre, qui le attrazioni riguardano soprattutto la natura. Uno dei principali esempi è la enrosadira, un particolare fenomeno ottico per il quale la maggior parte delle cime delle Dolomiti assumono un coloro rossastro e tendente al viola. È possibile ammirare tale spettacolo soprattutto durante il tramonto e l’alba.

La lingua del ladino

Nel corso di Melaverde del 1° ottobre è proposto un focus su Comelico. Nel territorio dell’alto Cadore si parla, da oltre duemila anni, il ladino. L’idioma è nato grazie al miscuglio del latino parlato dagli antichi romani con altri dialetti locali. A Comelico è diffusa una variante della lingua chiamata cadorino, che si contraddistingue per una cadenza più chiusa e per un’influenza minore delle parlate venete.

Melaverde 1° ottobre, la Svizzera

Melaverde del 1° ottobre non si limita a raccontare solo l’Italia. Il programma, nella puntata odierna, varca il confine e raggiunge il Canton Grigioni, in Svizzera. Venuto mostra la zona in primis a bordo di un trenino molto caratteristico, che ha ricevuto anche il riconoscimento di Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Stiamo parlando del Trenino della Bernina, tratta conosciuta in tutto il mondo che collega il centro di St. Moritz al borgo di Tirano, in Lombardia. Il percorso permette al treno di raggiungere le maggiori altezze in Europa, con un picco superiore ai 2220 metri presso l’Ospizio Bernina.

Infine, a Melaverde del 1° ottobre è analizzata l’attività di agricoltura della Valposchiavo. Il 95% di quanto è prodotto qui è biologico. Una scelta, questa, che allevatori ed agricoltori hanno deciso di intraprendere oramai da decenni. La salvaguardia dell’ambiente passa anche dalle energie rinnovabili dalle quali è ottenuta la totalità dell’energia elettrica.