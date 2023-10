Petrolio, lo speciale del 3 ottobre: puntata sull’immigrazione nella giornata in cui si ricordano i morti in mare

Condividi su

Il provinciale, programma di Rai 3 condotto da Federico Quaranta, termina il ciclo di appuntamenti in prima serata nella giornata di domenica 1° ottobre. La puntata, come sempre, è visibile in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Il provinciale 1° ottobre, il Salento

Il Provinciale, con l’appuntamento del 1° ottobre, termina, come detto, la serie di speciali in prime time. Il sottotitolo dello show è Il racconto dei racconti, ispirato alla raccolta delle favole Lu cuntu de li cunti, scritto nel 1600 da Giambattista Basile.

Federico Quaranta, durante il format, viaggia alla scoperta delle storie radicate nel passato dei territori visitati. Al tempo stesso, la narrazione fornisce al pubblico a casa gli strumenti per comprendere la complessità del mondo contemporaneo.

Ne Il provinciale del 1° ottobre è grande protagonista la Puglia. In particolare, le telecamere della trasmissione visitano il Salento.

Il tarantismo

Durante Il provinciale del 1° ottobre, il conduttore analizza il fenomeno del tarantismo, che proprio in questo angolo della regione si è maggiormente sviluppato. Tale nome deriva dalle figure storiche dei tarantari, ovvero le persone che, in estate e in campagna, erano morse da alcuni ragni che creavano in loro disagi psichici, stati depressivi e deliri. Per curare il malato si faceva ricorso alla musica, con violini, tamburelli, chitarre e tamburelli.

Il provinciale 1° ottobre, la Grecia Salentina e gli ospiti

L’itinerario de Il provinciale del 1° ottobre permette al pubblico di viaggiare tra i piccoli paesi della Grecia Salentina, a partire da Melpignano. Si prosegue in quel di Soleto, per poi raggiungere i borghi di Galatina, Martano, Cursi e Calimera. Tappe, queste, che permettono di conoscere la campagna della zona e di incontrare antropologi, esperti e vere e proprie icone della regione.

Sono diversi, infatti, gli ospiti accolti nel corso de Il provinciale del 1° ottobre. In primis c’è Al Bano, celebre cantante che in carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi e che ha composto successi come Nel Sole, Nostalgia Canaglia, Felicità, Sharazan e Ci Sarà. Presente anche Ambrogio Sparagna, musicista ed autore di numerosi saggi e pubblicazioni della musica popolare. Ha collaborato con artisti del calibro di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

Ma, ancora, Federico Quaranta dialoga con Antonio Castrignanò e i Sud Sound System, che con la loro musica portano fuori regione la cultura del Salento. Infine, si esibisce il corpo di ballo e l’orchestra della Notte della Taranta, un evento che ha fatto scoprire in tutto il mondo la pizzica.