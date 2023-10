Linea Verde, la puntata del 15 ottobre: la Ciociaria

Condividi su

Domenica 15 ottobre, dalle 11:50 su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Melaverde. Il programma è condotto da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding.

Melaverde 15 ottobre, il Monviso

Melaverde del 15 ottobre ha come protagonista la regione Piemonte. In particolare, i conduttori si trovano sulle Alpi Cozie, che sono dominate dal cosiddetto Re di Pietra. Stiamo parlando del Monviso, ovvero la montagna più alta della zona, che tocca i 3841 metri sul livello del mare. Il monte è fondamentale perché proprio qui nasce il Po, fiume più esteso d’Italia, nonché il quinto più lungo di tutta Europa.

Nella zona del Monviso, però, c’è un’altra meraviglia naturale da proteggere e salvaguardare. È il Bosco dell’Alevé, che ricopre un’area di 825 ettari, distribuiti a un’altezza compresa tra i 1500 e i 2500 metri. Nel luogo c’è il bosco di Pino Cembro più grande del nostro paese.

Le storie delle persone che hanno deciso di lavorare per valorizzare il territorio

A Melaverde del 15 ottobre, i conduttori raccontano le storie di alcune persone che hanno deciso di lavorare in questa terra per valorizzarla. Venuto ed Hidding si recano presso una azienda locale che da tempo produce piante e fiori officinali. È narrata, poi, la storia di un giovane che, all’età di 19 anni, ha scelto di dedicarsi alla natura, avviando un’attività di allevamento di bovini di montagna.

Ma, ancora, è intervistata una coppia che porta avanti la tradizione di famiglia di panificazione e pasticceria. Infine, a Melaverde del 15 ottobre è proposto un focus su una famiglia che ha recuperato alcuni edifici rurali dismessi e li ha trasformati in eleganti strutture alberghiere diffuse di alta montagna.

Melaverde 15 ottobre, i giovani che si dedicano alla montagna

Melaverde del 15 ottobre propone un focus sui giovani. Il programma, infatti, racconta le scelte di ragazzi e ragazze che con determinazione ed idee innovative hanno voluto dedicarsi alla pastorizia, all’allevamento e all’agricoltura. Tutti loro riescono a mischiare gli elementi tipici della tradizione con altri più innovativi.

Un esempio perfetto di questa contaminazione tra presente e passato è rappresentato da Davide. Quest’ultimo, come racconta Melaverde del 15 ottobre, alleva le pecore in modo tradizionale. Con il loro latte, però, realizza un prodotto decisamente unico, ovvero la mozzarella di pecora. C’è poi la storia di Alice ed Alessandro. I due gestiscono un allevamento di vacche brune rispettoso dei tempi della natura. Inoltre, seguono il metodo biodinamico per la produzione del fieno, alimento base per l’alimentazione dei loro animali.