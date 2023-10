Linea Blu Discovery ultima puntata 21 ottobre: da Ancona a Chioggia

Condividi su

Sabato 21 ottobre, dalle 12:00, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Discovery. Alla conduzione del format, spin off di Linea Verde, c’è Federico Quaranta.

Linea Verde Discovery 21 ottobre, il Veneto sulle orme del Prosecco

A Linea Verde Discovery del 21 ottobre, le telecamere del programma raggiungono il Veneto, regione per eccellenza del Prosecco. Il vino, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, è realizzato a partire dal vitigno Glera, che in Italia è coltivato anche in Sicilia e in Friuli Venezia Giulia.

Il viaggio, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, parte dalla città di Treviso. Essa, con i suoi oltre 84 mila abitanti, è il quinto centro più popoloso del Veneto. Tra le vie del borgo hanno vissuto grandi esponenti dell’arte italiana. In primis lo scultore Arturo Martini, nato a Treviso nel 1889 e che con le suo opere ha rivoluzione il linguaggio scultoreo di tutto il 1900.

Antonio Canova e il radicchio rosso tradizionale

A Linea Verde Discovery spazio ad un altro grande artista, ovvero Antonio Canova. Anche lui ha un forte legame con Treviso, essendo nato in una piccola località non molto lontana, ovvero Possagno. Canova è considerato uno dei massimi esponenti della corrente artistica del Neoclassicismo. Nella sua lunga vita ha realizzato sculture conosciute in tutto il mondo, tra cui Amore e Psiche, Teseo sul Minotauro, Le Tre Grazie ed Ercole e Lina.

Nell’itinerario di Linea Verde Discovery del 21 ottobre è dato ampio spazio al settore enogastronomico. Oltre al già citato Prosecco, è protagonista anche il radicchio rosso tradizionale del luogo, che ha ricevuto il riconoscimento di Indicazione geografica protetta (IGP). Le prime coltivazioni di tale tipologia di ortaggio risalirebbero addirittura al XVI secolo.

Linea Verde Discovery 21 ottobre, il rugby

A Linea Verde Discovery è proposto un focus sul Sile. Il fiume rappresenta da sempre una fonte di straordinaria importanza per lo sviluppo dell’area dove oggi sorge Treviso. Infine, il conduttore racconta che tale terra, da qualche anno, si è specializzata nel rugby, gioco di contatto nato nel Regno Unito e che oggi e tra i più popolari di questa porzione d’Italia.

A Treviso opera il club Benetton Rugby Treviso, fondato nel lontano 1932 e che nella sua lunga storia vanta la vittoria di ben quindici scudetti e quattro Coppe Italia. Titoli, questi, che permettono alla compagine di essere la seconda più vincente del nostro paese.