Linea Verde puntata 5 novembre: protagoniste le Marche

Domenica 5 novembre, alle 11:50 su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Melaverde. Il programma, come sempre, è guidato da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. La puntata è preceduta, alle 11:00, dalle Storie di Melaverde, una collezione di alcuni dei migliori servizi trasmessi nelle scorse edizioni.

Melaverde 5 novembre, Arquà Petrarca

Durante Melaverde di domenica 5 novembre, i conduttori raggiungono in primis il paese di Arquà Petrarca. Il borgo medievale conta meno di 2 mila abitanti ed è situata nella provincia di Padova, in Veneto.

Come intuibile già dal nome, la storia del comune è fortemente legata a quella del poeta Petrarca. Nel 1868, infatti, il paese ha acquisito il nome attuale proprio per omaggiare l’intellettuale, che ha deciso di trascorrere qui i suoi ultimi anni di vita. In particolare, Petrarca avrebbe vissuto qui per circa cinque anni, dal 1369 al 1374.

La giuggiola

Melaverde del 5 novembre racconta che c’è un altro motivo per il quale Arquà è famosa. Stiamo parlando della giuggiola, frutto conosciuto anche con il nome di dattero cinese. Esso è coltivato in queste terre da secoli e, in particolare, dai tempi della Repubblica di Venezia. Nel tempo ha mantenuto la propria eccellenza, anche grazie alle temperature miti presenti in questi pendii.

A un certo punto, però, gli alberi di giuggiole hanno rischiato di scomparire dai territori di Arquà, per essere sostituiti con i più redditizi ulivi. Un uomo, determinato a non far morire questa tradizione secolare, ha deciso di acquistare i vari campi, salvando così il frutto.

Oggi sono passati cinquantanni e i nipoti hanno pensato di abbandonare tutto per dare il via a un’azienda dove la giuggiola è grande protagonista. Qui, come testimonia Melaverde del 5 novembre, è prodotto il brodo di giuggiole, che non è solo un detto popolare, ma anche un apprezzato liquore.

Melaverde 5 novembre, la risicoltura della provincia di Verona

Nel corso di Melaverde del 5 novembre, Hidding e Venuto si recano a Isola della Scala, in provincia di Verona. I conduttori ripercorrono la lunga tradizione italiana della risocoltura. L’alimento, tra i più importanti nella storia dell’uomo, è arrivato in Italia grazie agli arabi. Tuttavia, è al Nord Italia che il riso ha trovato la sua casa, grazie alle giuste condizioni climatiche ed ambientali. Un focus, a Melaverde del 5 novembre, è proposto sulla storia di una famiglia che per prima ha compreso l’importanza di costruire una filiera controllata, che portasse l’alimento dalle risaie direttamente a tavola.