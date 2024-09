Prima della Scala, la stagione 2023-2024 inizia con Don Carlo: trama, attori e curiosità sull’opera

Giovedì 7 dicembre si svolge la Prima della Scala 2023-2024. L’opera scelta per l’occasione è Don Carlo di Giuseppe Verdi.

Prima della Scala 2023-2024, la diretta su Rai 1 con Bruno Vespa e Milly Carlucci

La Prima della Scala 2023-2024, come da tradizione, è trasmessa in diretta integrale su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato inizia il collegamento dalle ore 17:45, subito dopo la versione ridotta de La Vita in Diretta. Il live dal teatro si interrompe alle 20:20 per una breve edizione del TG1, per poi riprendere dalle 20:30.

La Rai, per la prima volta, riprende una Prima della Scala con la tecnologia 4K, che garantisce una definizione superiore rispetto a quella standard. Lo spettacolo, la cui regia televisiva è curata da Armando Canali, è trasmesso in diretta anche su Rai Radio 3 e in streaming e on demand per due settimane su Rai Play.

Come sempre, per la Prima della Scala 2023-2024 la Rai ha scelto di raccontare sia l’opera che tutto ciò che le sta intorno. Per questo, i padroni di casa Bruno Vespa e Milly Carlucci incontrano i protagonisti e gli ospiti presenti in platea. I collegamenti dal foyer sono di Serena Scorzoni.

Don Carlo trasmesso in tutto il mondo

Per la Prima della Scala 2023-2024 è protagonista Don Carlo di Giuseppe Verdi. In particolare, è messa in scena la versione che il compositore ha realizzato appositamente per lo storico teatro milanese nel 1884.

Don Carlo è tratto dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller e la prima rappresentazione nella storia è avvenuta a Parigi nel 1867. La prima in lingua italiana, invece, è datata nello stesso anno ed avvenne sotto la direzione di Michele Costa. La Prima della Scala 2023-2024 è composta da quattro atti.

Grazie agli accordi siglati dalla Rai, l’opera inaugurale della stagione è visibile in diversi paesi del mondo. In particolare, la diretta è garantita sui canali di Austria, Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo. Inoltre, è visibile sull’emittente RSI della Svizzera, su RTP del Portogallo e su Ceska Televize della Repubblica Ceca. La rappresentazione è in onda in differita sulla giapponese NHK. Infine, Don Carlo è offerto nelle sale cinematografiche di Spagna, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda e America Latina.

Prima della Scala 2023-2024, la trama

Don Carlo, opera scelta per la Prima della Scala 2023-2024, è una lirica ambientata nella Spagna del XVI secolo. Il protagonista è il principe Don Carlo, figlio del Re Filippo II.

Al centro della vicenda c’è il rapporto burrascoso e ricco di tensione tra padre e figlio. Quest’ultimo, infatti, si innamora di Elisabetta di Valois. Il Re, pur sapendolo, decide comunque di sposare per ragioni politiche la donna ambita dal figlio.

In un abile alternanza tra libertà e dovere politico, Don Carlo ed Elisabetta portano avanti il loro amore clandestino. Intorno, però, avvengono eventi sorprendenti e tragici, nei quali sono coinvolti personaggi storici come Rodrigo e la regina di Francia.

Prima della Scala 2023-2024, gli attori

Di seguito gli attori presenti alla Prima della Scala 2023-2024.