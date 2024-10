Cari amici vicini e lontani, su Rai Storia la versione restaurata del celebre format di Arbore

È stato uno degli show più amati della storia della televisione e Rai Storia, mercoledì 2 ottobre, lo ripropone in una versione restaurata. Stiamo parlando di Cari amici vicini e lontani, in onda per la prima volta su Rai 1 nel 1984.

Cari amici vicini e lontani, in onda l’intero ciclo del programma

Rai Storia, dalle 21:10 di oggi, mercoledì 2 ottobre, ha deciso di omaggiare il centenario dall’avvento in Italia della radio con Cari amici vicini e lontani. Un format, questo, che nell’84 era stato ideato con la volontà di celebrare i primi sei decenni della radio italiana. Rai 1, quarant’anni fa, propose sei puntate, ideate da Aldo Claudio Zappalà. La rete Rai Storia, visibile sul canale 54 del digitale terrestre, propone l’intero ciclo di appuntamenti. Essi sono divisi in due parti, in onda oggi e il prossimo 9 ottobre. Entrambe sono introdotte da Renzo Arbore, già conduttore dello show.

Renzo Arbore con i protagonisti dei primi anni della radio

Cari amici vicini e lontani si configura in una grande festa, nella quale sono accolte le voci storiche del presente e del passato. Inoltre, Arbore presenta le esibizioni dei cantanti e dei direttori d’orchestra protagonisti dagli anni ’30 a quelli ’50.

Nelle sei puntate dello show, trasmesse il 2 ottobre su Rai Storia, propone testimonianze e filmati inediti. In studio, intervista alcuni fra i più importanti rappresentanti del giornalismo e dell’intrattenimento radiofonico. Per molti di loro, si è trattato della prima ed unica apparizione su uno schermo televisivo.

Ad accompagnare il tutto, nei vari appuntamenti del programma, c’è l’Orchestra Rai di Musica Leggera. Essa, sotto la guida di Gianni Mazza, propone dei medley con alcuni dei principali successi della stagione d’oro della radio.

Cari amici vicini e lontani, gli ospiti e I Senza Vergogna

Mercoledì 2 ottobre, mediante Cari amici vicini e lontani, i telespettatori hanno la possibilità di ammirare artisti come Corrado, Alberto Sordi, Nunzio Filogamo, Lelio Luttazzi, Claudio Villa e Mike Bongiorno. Il padrone di casa, inoltre, è a capo della formazione I Senza Vergogna. Essa è composta da Stefano Palatresi, Massimo Catalano, Gegè Telesforo, Alberto Botta, Michele Pavese, il “Grande Enzo” e dal duo Antonio e Marcello. Insieme, intonano i medley iniziali di “canzonette”. La sigla è curata dalle Gemelle Nete, due sorelle di 75enni rimaste impresse nelle menti del telespettatori per la loro versione di Un bacio a mezzanotte, hit risalente al 1953. Lo show è registrato negli Studi Dear di Roma, nati per il cinema e che per la prima volta ospitavano un programma tv.