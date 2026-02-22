La festa prima delle feste (titolo originale Office Christmas Party) è il film commedia in onda questa sera su La7 Cinema. La pellicola è un concentrato di umorismo irriverente e situazioni paradossali, perfetta per chi cerca una serata all’insegna del divertimento senza freni. Il film racconta le disavventure di un gruppo di impiegati che, nel tentativo di salvare il proprio posto di lavoro, organizzano un party aziendale destinato a entrare nella storia, ma che sfugge rapidamente a ogni tipo di controllo razionale.

Tra equivoci esilaranti, rivalità d’ufficio mai sopite e momenti di caos totale, il lungometraggio mette in scena lo spirito delle feste con una forte dose di ironia e scorrettezza. Nonostante le situazioni esagerate, il cuore del film batte per il senso di appartenenza e la solidarietà tra colleghi, trasformando una notte di follia in un’opportunità di riscatto professionale e umano.

Regia, produzione e protagonisti del film La festa prima delle feste

La direzione del film è affidata alla coppia di registi Josh Gordon e Will Speck, specialisti della commedia moderna capace di unire ritmo serrato e gag visive. La produzione è interamente statunitense e punta tutto su un cast corale di altissimo livello, composto dai nomi più celebri della comicità americana contemporanea.

Tra i protagonisti principali spicca Jason Bateman nel ruolo del responsabile tecnico Josh, affiancato da una glaciale e divertentissima Jennifer Aniston. Completano il gruppo il vulcanico T.J. Miller, la talentuosa Olivia Munn e una strepitosa Kate McKinnon, che interpreta la responsabile delle risorse umane più bizzarra del grande schermo.

Location: dove è stato girato il film?

Le riprese si sono svolte prevalentemente negli Stati Uniti, con la città di Atlanta a fare da cornice principale. La produzione ha utilizzato moderni complessi di uffici e location urbane ricostruite per rappresentare la sede tecnologica della compagnia a Chicago. Sebbene molti degli interni siano stati realizzati nei teatri di posa della Georgia per gestire al meglio le complesse scene del party, diverse sequenze esterne sfruttano i quartieri commerciali di Atlanta, rendendo l’atmosfera aziendale estremamente credibile e realistica.

Trama del film La festa prima delle feste

Al centro della storia troviamo Clay Vanstone, un direttore di filiale generoso ma un po’ sprovveduto, la cui sede è minacciata di chiusura dalla sorella Carol, gelida amministratrice delegata dell’azienda di famiglia. Carol ha posto un ultimatum: o la filiale ottiene un contratto multimilionario con un nuovo cliente, o tutti i dipendenti verranno licenziati proprio prima di Natale.

Nel disperato tentativo di convincere il potenziale investitore, Walter Davis, che la loro è un’azienda solida e affiatata, Clay decide di organizzare la più epica festa di Natale della storia, ignorando i divieti della sorella. Tuttavia, quello che doveva essere un evento professionale si trasforma in un delirio collettivo: tra alcol a fiumi, animali esotici portati in ufficio e incidenti colossali, la festa diventa virale e ingestibile, mettendo seriamente a rischio non solo la sede, ma la carriera di tutti i coinvolti.

Il finale del film (Spoiler)

Attenzione spoiler: Nonostante la festa sembri aver distrutto ogni speranza di successo e l’ufficio sia ridotto a un cumulo di macerie, il caos genera un’intuizione geniale. Durante i festeggiamenti, il team tecnico riesce a risolvere un problema di connessione globale che affliggeva l’azienda, dimostrando un’efficacia senza precedenti. Il cliente Walter Davis, inizialmente scioccato ma poi trascinato dall’energia del gruppo, decide di firmare il contratto colpito dalla resilienza dei dipendenti. Nel finale, Carol riconosce il valore del fratello e del suo staff, portando alla salvezza della filiale e a una riconciliazione familiare in pieno spirito natalizio.

Cast completo de La festa prima delle feste

Di seguito l’elenco dei principali interpreti e dei personaggi che animano questa folle commedia: