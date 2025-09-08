Il film Ti guardo, titolo originale Desde allá, è un’opera drammatica venezuelana che Lorenzo Vigas dirige, vincitrice del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015. In particolare, questa pellicola, in onda su Rai 5, esplora il desiderio, la solitudine e la complessità delle relazioni umane in una Caracas cruda e spietata.

Regia, produzione e protagonisti del film Ti guardo

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Lorenzo Vigas, al suo esordio nel lungometraggio. Invece, Factor RH Producciones, Malandro Films e Piano Producciones curano la produzione, con sedi in Venezuela e Messico. Inoltre, a guidare il cast ci sono Alfredo Castro, un attore cileno di grande intensità, e Luis Silva, un giovane talento venezuelano.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione interamente a Caracas, la capitale del Venezuela, scegliendo quartieri popolari e zone urbane degradate. Nello specifico, le location includono strade affollate, officine, appartamenti modesti e luoghi di incontro clandestini, i quali restituiscono un’atmosfera autentica e inquietante.

Trama del film Ti guardo

Analizzando la trama, la storia si concentra su Armando (Alfredo Castro), un uomo solitario che attira giovani ragazzi nella sua casa con offerte di denaro, senza mai toccarli. Un giorno, però, incontra Elder (Luis Silva), un adolescente aggressivo e ribelle, con cui instaura un rapporto ambiguo e disturbante. Di conseguenza, mentre Armando cerca di colmare il vuoto affettivo che lo tormenta, Elder si lascia coinvolgere, in un turbine di rabbia, attrazione e bisogno di protezione. Pertanto, il racconto si sviluppa come un lento avvicinamento tra due anime ferite, in un contesto sociale violento e privo di riferimenti morali.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Armando rivela a Elder un segreto legato a suo padre, un evento che lo ha segnato profondamente. A questo punto, il rapporto tra i due raggiunge un punto di rottura: infatti, Elder, incapace di gestire la confusione emotiva, uccide Armando. In definitiva, la pellicola si chiude con l’immagine di Elder che osserva la città dall’alto, lasciando lo spettatore con un profondo senso di vuoto e ambiguità.

Cast completo del film Ti guardo

Per concludere, il cast è essenziale ma potente, con interpretazioni intense e realistiche.