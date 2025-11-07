Farang film Rai 4
7 Novembre 2025
“Farang” è un adrenalinico film action-thriller che mescola con efficacia un intenso dramma personale, la cruda violenza urbana e il canovaccio classico del cinema di vendetta. Trasmesso in prima serata su Rai 4 giovedì 6 novembre 2025, il film immerge lo spettatore in un viaggio brutale e senza sconti. Il titolo, che significa “straniero” in lingua thailandese, riflette perfettamente la condizione di perenne esclusione e la disperata lotta per la sopravvivenza del suo protagonista, un uomo in fuga dal proprio passato in una terra tanto affascinante quanto spietata.

Nassim Lyes nei panni di Sam in una scena d'azione del film Farang, pronto a combattere

Regia, produzione e protagonisti del film Farang

La regia porta la firma di Xavier Gens, un nome di riferimento nel cinema d’azione europeo, già apprezzato per la regia di film come Hitman e di alcuni episodi della acclamata serie Gangs of London. La solida produzione franco-belga è curata da Nolita Cinema, TF1 Films Production e Versus Production, che hanno garantito al progetto un respiro internazionale. Il protagonista assoluto è il fisicamente imponente Nassim Lyes, che offre una performance intensa e viscerale. Al suo fianco, spicca il veterano attore belga Olivier Gourmet in un ruolo da antagonista crudele e manipolatore, e un cast che include Loryn Nounay, Vithaya Pansringarm e Sahajak Boonthanakit.

Dove è stato girato?

Il film è stato interamente girato in Thailandia, che diventa non solo uno sfondo esotico, ma un vero e proprio personaggio, un labirinto che può offrire una seconda possibilità o trasformarsi in una trappola mortale. Le riprese si sono concentrate tra la caotica metropoli di Bangkok e le coste di Phuket. Il regista Xavier Gens sfrutta il contrasto tra la bellezza ingannevole delle spiagge tropicali e la dura realtà dei quartieri periferici, dei garage fatiscenti e dei caotici mercati notturni. Lo stile visivo è volutamente realistico e fisico, con una fotografia cruda e sporca che, unita ad ambientazioni opprimenti come i centri di detenzione, accentua il senso di fuga costante e di pericolo imminente.

Un'ambientazione esotica e cruda della Thailandia, location del film Farang, con mercati e strade affollate

Trama del film Farang

Sam (Nassim Lyes) è un ex detenuto che, dopo aver scontato la sua pena in Francia, decide di lasciarsi tutto alle spalle e di trasferirsi in Thailandia per iniziare una nuova vita. Lì, riesce a costruirsi un piccolo angolo di paradiso: trova un lavoro onesto come meccanico e, soprattutto, l’amore con Mia (Loryn Nounay) e la sua piccola figlia, diventando per loro un marito e un padre affettuoso. Tuttavia, il suo passato non tarda a raggiungerlo. Viene infatti rintracciato da Narong (Olivier Gourmet), un spietato criminale francese che gestisce loschi affari nel paese e che lo costringe con il ricatto a tornare nel mondo del crimine per un’ultima, pericolosa operazione.

La missione finisce in un disastro e Narong, furioso, scatena una violenza inaudita sulla famiglia di Sam, distruggendo in un istante tutto ciò che aveva faticosamente costruito. Sopravvissuto per miracolo e consumato dal dolore e dal senso di colpa, Sam si trasforma in una macchina da vendetta inarrestabile. Intraprende così una brutale missione punitiva, attraversando il paese per dare la caccia, uno a uno, a tutti gli uomini responsabili della sua tragedia. Il film alterna sequenze di combattimenti corpo a corpo di una fisicità estrema, sparatorie e inseguimenti mozzafiato a rari momenti di introspezione, mostrando un protagonista lacerato tra il desiderio di giustizia e la consapevolezza di non poter più tornare indietro.

Spoiler finale

In un climax di violenza inaudita, Sam riesce a raggiungere il suo obiettivo. Scatena tutta la sua furia e annienta sistematicamente Narong e i suoi uomini in un bagno di sangue, portando a compimento la sua vendetta. Tuttavia, la sua vittoria è amara e vuota. Ha perso tutto ciò che amava e la violenza, ancora una volta, non gli ha restituito nulla se non altra solitudine. Il film si chiude con un’immagine potente: Sam, solo, osserva il mare, con la consapevolezza che la libertà ha un prezzo altissimo e che la redenzione, a volte, non è mai completa.

Sam (Nassim Lyes) nel finale del film Farang, dopo la sua vendetta, con uno sguardo vuoto e tormentato

Cast completo del film Farang

Il cast internazionale riunisce attori europei e asiatici, chiamati a interpretare ruoli intensi e di grande impatto fisico.

  • Nassim Lyes: Sam
  • Loryn Nounay: Mia
  • Olivier Gourmet: Narong
  • Vithaya Pansringarm: Hansa
  • Mehdi Hadim: Kenneth Won
  • Sahajak Boonthanakit: Chananticha Chaipa
  • Boonsong Nakphoo: Sawanee
  • Sawanee Utoomma: Narilya
  • Alix Poisson: un’agente consolare
  • Yothin Udomsanti: un ufficiale locale

