Il film It’s a Wonderful Knife è disponibile per la visione sul canale Rai 4. Tyler MacIntyre ne cura la direzione, realizzando un originale horror natalizio del 2023 che mescola con audacia gli elementi tipici dello slasher con quelli della commedia nera. Ambientato in una cittadina pittoresca e innevata, il film sviluppa la storia di una giovane donna che, dopo aver eroicamente salvato la sua comunità da un serial killer, esprime il profondo desiderio di non essere mai nata. A causa di questo desiderio, si ritrova catapultata in una realtà alternativa e terrificante dove l’assassino è ancora libero e attivo.

Regia, produzione e protagonisti del film It’s a Wonderful Knife

La direzione spetta a Tyler MacIntyre, un regista noto per il suo stile irriverente e per aver diretto in precedenza il film Tragedy Girls.

La produzione è di origine statunitense, con la distribuzione curata da RLJE Films e dalla piattaforma Shudder.

I protagonisti principali che animano il film sono: Jane Widdop nel ruolo della protagonista Winnie Carruthers, Joel McHale (David Carruthers), Justin Long (Henry Waters, il killer) e Jess McLeod (Bernie Simon).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Canada, concentrandosi in particolare nelle zone di Vancouver e nella British Columbia. Questi scenari, ampiamente innevati, sono stati fondamentali per ricreare in modo suggestivo l’atmosfera natalizia tipica e, contemporaneamente, l’inquietudine claustrofobica della cittadina in pericolo.

Trama del film It’s a Wonderful Knife

Winnie Carruthers (Jane Widdop) compie un atto eroico la notte di Natale, riuscendo a salvare la sua intera città da un pericoloso serial killer. Un anno dopo, tuttavia, nonostante l’eroismo riconosciutole, la ragazza si sente intrappolata in una vita che percepisce come vuota e priva di significato. Di conseguenza, esprime con frustrazione il profondo desiderio di non essere mai nata. Intanto, il suo desiderio si avvera in modo inaspettato: Winnie si ritrova catapultata in una realtà alternativa e oscura.

Nonostante ciò, in questa nuova realtà, il serial killer Henry Waters (Justin Long) è ancora in vita e la città è costantemente in preda al terrore e al pericolo. Perciò, Winnie deve trovare un modo per invertire la sua scelta e tornare alla normalità. Poi, la sua unica speranza risiede nell’unire le forze con Bernie Simon (Jess McLeod). Quindi, insieme, devono combattere per ripristinare la realtà originaria e salvare la comunità da una minaccia mortale. Eppure, il killer è più forte e astuto in questa dimensione. Alla fine, il coraggio di Winnie è messo alla prova in modo definitivo. La trama è un’intensa corsa contro il tempo che esplora il valore della propria esistenza e l’importanza del proprio ruolo nella vita degli altri.

Spoiler finale

Nel momento decisivo del film, Winnie dimostra una forza e un coraggio rinnovati: affronta nuovamente e in modo definitivo il temibile serial killer Henry Waters e, grazie alla sua determinazione e all’aiuto degli amici, riesce a sconfiggerlo, riportando finalmente la realtà alla sua normalità. La conclusione del film celebra il valore inestimabile della vita che si è vissuta e il coraggio di affrontare le proprie paure e di riconoscere l’importanza del proprio contributo alla comunità.

Cast completo del film It’s a Wonderful Knife

Il cast riunisce attori provenienti sia dalla scena statunitense che canadese, contribuendo con le loro performance alla riuscita del mix tra horror e commedia. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: