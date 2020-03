Un'estate in montagna Rai Premium

Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre, propone per il prime time odierno a partire dalle 21:20, il film tv made in Germany dal titolo Un’estate in montagna. La durata è di un’ora e mezza, la produzione è del 2011 e le atmosfere sono prevalentemente drammatiche con innesti melodrammatici.

Un’estate in montagna – cast, attori, regia, riprese, location

Il titolo originale è Ein Sommer in den Bergen. La regia è di Jorgo Papavassiliou (Un’estate a Parigi). Gli attori che compongono il cast sono i seguenti: Muriel Baumeister, Heikko Deutschmann, Wolfgang Hübsch, Jannis Michel, Stefanie Stappenbeck e Gertrud Roll.

Le riprese si sono svolte in Germania prevalentemente ad Amburgo ed in alcuni paesi montani limitrofi.

La pellicola è andata in onda per la prima volta sulla ZDF, principale rete televisiva tedesca, e vuole rappresentare un modello di vita familiare.

Un’estate in montagna – trama del film in onda su Rai Premium

Il protagonista della storia raccontata è un ragazzino Leo Vandenbroek che vive con i genitori. Un giorno, dopo aver concluso la scuola, viene a sapere dalla madre che trascorrerà le vacanze in uno sperduto villaggio bavarese. Si tratta di un luogo molto distante ed è assolutamente privo di qualsiasi divertimento o svago per un adolescente.

La madre Pia, è una dottoressa che da tempo desiderava una vacanza tranquilla per rimettersi dallo stress del lavoro. Ma la sua scelta non coincide con le aspettative del figlio che si trova così costretto a seguire la madre.

Quando arrivano sulle montagne della Bavaria, indubbiamente Leo rimane affascinato dalla bellezza dei paesaggi. Ma si rende conto che per lui non c’è assolutamente nessun luogo dove potersi divertire e soprattutto non ci sono coetanei con i quali scambiare almeno qualche idea.

Pia e Leo trovano ospitalità grazie al medico del posto Peter Huber, il marito della sorellastra Maria. Pia ha appreso di avere una sorellastra soltanto dal testamento lasciato dal padre dopo la sua morte.

Inizialmente la vacanza isolata sembra promettere a Pia la tranquillità da tempo sperata. Purtroppo accade un evento che ne stravolge completamente la vita: si accorge di nutrire un particolare sentimento per il dottor Huber.

Il finale del film

Questa scoperta la lascia letteralmente interdetta. Per lei si tratta di un sentimento che mai avrebbe immaginato potesse nascere nel suo cuore, soprattutto se si pensa che la persona verso cui è diretto il suo amore è il marito della sorellastra.

A questo punto cominciano a venire a galla particolari del passato. Leo sente da sempre la mancanza di suo padre Karl che si è separato dalla madre perché Pia ha anteposto la sua carriera al matrimonio.

Gli eventi si evolvono in maniera positiva: l’happy ending sembra assicurato. Ma dovranno accadere ancora parecchi colpi di scena per fare in modo che la vacanza rilassante della dottoressa Pia si risolva positivamente.