La casa dei miei ricordi Rai 2

Rai 2 trasmette nel daytime pomeridiano di oggi il film dal titolo La casa dei miei ricordi. La pellicola arriva in prima visione televisiva, è di genere sentimentale ed è una produzione statunitense del 2018.

La durata è di un’ora e 30 minuti. L’appuntamento è alle 14:00 sulla seconda rete diretta da Ludovico Di Meo, oppure al numero 502 per la fruizione in alta definizione.

La casa dei miei ricordi – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del film La casa dei miei ricordi recitano gli attori: Minka Kelly (The Rommate), Andie MacDowell, Chad Michael Murray, Makenzie Vega, Donna Biscoe, Alyshia Ochse, Donny Boaz, Selena Anduze. La regia è di Roger Spottiswoode.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare a Chicago nella Carolina del Sud. Il film è basato sul romanzo di Mary Alice Moroe, scrittrice di successo nota per aver pubblicato libri che si occupano di parallelismi tra l’ambiente e la natura umana.

Il film è stato trasmesso per la prima volta su The Hallmark Channel il 28 aprile 2018 con un ottimo riscontro di pubblico.

La casa dei miei ricordi – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista la giovane Cara Rudland (Minka Kelly), una esperta pubblicitaria che lavora a Chicago. Quando perde il suo lavoro torna nella casa dove vive la famiglia nella Carolina del Sud. È stata proprio la madre Lovie (Andie MacDowell) a chiedere alla figlia di fare questa scelta.

Quando Cara arriva, la madre cerca in tutti i modi di trattenerla presso di sé. Cerca allora di farle frequentare un suo ex fidanzato Brett Beauchamps (Chad Michael Murray). Cara però che ha avuto una relazione abbastanza lunga e travagliata, in questo momento desidera riflettere e non impegnarsi nuovamente.

La signora Lovie lavora in un centro per la protezione di tartarughe marine selvatiche, durante il loro ciclo di deposizione delle uova. Cara ha sempre saputo dell’amore della madre per le tartarughe. Inoltre viene a conoscenza di una notizia che Lovie non le aveva mai detto. La madre aveva accolto una ventenne single incinta e Cara si ritrova ad essere gelosa della sua presenza.

La situazione familiare non è delle migliori perché la protagonista ha un rapporto molto conflittuale con il fratello Palmer (Donny Boaz). Il giovane non ha mai perdonato alla sorella di averlo abbandonato da solo con il padre che aveva un carattere tracotante e prepotente.

Il finale del film

Nella parte finale del film la signora Lovie scopre di essere affetta da un tumore e di avere poco tempo da vivere. Cara cerca di ripristinare un rapporto affettuoso con la madre. E la aiuta anche nel suo lavoro di protezione delle tartarughe.

Dinanzi alla morte Lovie trova il coraggio di riprendere il controllo della situazione patrimoniale di famiglia. E progetta di lasciare la casa al mare alla figlia Cara. In questo periodo Cara riprende il suo legame con Brett. E la passione tra i due si riaccende.

La signora Lovie riesce a morire serenamente accanto ai due figli riappacificati. Un anno dopo Cara vive ancora nella casa di famiglia, è tornata insieme a Brett con il quale sorveglia la schiusa delle uova delle tartarughe.